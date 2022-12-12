Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı! 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti... Ayrılık nedeni çok şaşırttı

Birliktelikleri ile sık sık konuşulan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddia edildi. Bir süredir gündemde olan çift en son Ergüçlü’nün, “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” cümlesi ile dikkat çekmişti.

AYRILIK NEDENİ ŞAŞIRTTI

Birsen Altuntaş'ın haberinde yaş farkı ile dikkat çeken Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrılık nedeninin fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi.

“ONUR BENİ YÜREKLENDİRİYOR” DEMİŞTİ

Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söylemişti: "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor"



