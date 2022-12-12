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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı! 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti... Ayrılık nedeni çok şaşırttı

12.12.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü çiftinden üzücü haber geldi. En son Hayat Bugün dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü ve ünlü yönetmen, senarist Onur Ünlü bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Yaş farkı ile çok konuşulan çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ayrıldı! 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti... Ayrılık nedeni çok şaşırttı

Birliktelikleri ile sık sık konuşulan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddia edildi. Bir süredir gündemde olan çift en son Ergüçlü’nün, “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” cümlesi ile dikkat çekmişti.

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AYRILIK NEDENİ ŞAŞIRTTI

Birsen Altuntaş'ın haberinde yaş farkı ile dikkat çeken Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrılık nedeninin fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi.

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“ONUR BENİ YÜREKLENDİRİYOR” DEMİŞTİ

Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söylemişti: "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor"

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Onur Ünlü Hazar Ergüçlü magazin

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