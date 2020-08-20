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Hazır yufkadan gözleme tarifi: Sadece 5 dakikada hazır

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

El açması tadında hazır yufkadan gözleme tarifi nasıl yapılır diyenler için detayları anlatıyoruz. Birkaç dakika içinde hazırlayacağız bu enfes lezzet ile şahane bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Hazır yufkadan gözleme tarifi: Sadece 5 dakikada hazır

Şipşak tarifleri hepimiz çok seviyoruz. Hazır yufkadan gözleme tarifi hem çok pratik hem de aşırı leziz. Kahvaltıya vaktim yok ama lezzetli bir şeyler de yemek istiyorum diyorsanız hazır yufkadan gözleme tarifini 5 dakikada pişirebilirsiniz. Şimdiden afiyetler.

HAZIR YUFKADAN GÖZLEME TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yufka
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
Peynirli ya da patatesli iç harç

HAZIR YUFKADAN GÖZLEME NASIL YAPILIR?

Yufkayı tezgaha serin ve ortadan ikiye kesin. Erittiğiniz tereyağından fırça yardımıyla bir miktar yufkanın her bir yerine sürün.

Gözleme harcından bir miktar alın ve yufkanın orta kısmına yayın. Yufkayı kenarlarından katlayın ve dikdörtgen şekli verin.

Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın. Teflon tavayı hafif bir şekilde tereyağı ile yağlayın. Tava kızınca gözlemeleri tek tek arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

HAZIR YUFKADAN GÖZLEME YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yufkadan hazırlayacağınız gözlemenin iç harcı çok önemli. Peynirli gözleme yapmak istiyorsanız bunun için yarım yağlı peynir kullanmalısınız. Hazır yufkanın ise taze olmasına dikkat edin. Her bir gözlemeyi pişirdikten sonra tavayı yağlamaya özen gösterin.

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