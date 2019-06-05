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Haziran ayında sürpriz! Halılar yine ortaya çıktı: Her yer beyaza büründü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 05.06.2019 18:34 | Son Güncelleme

Kastamonu’da iki gündür etkili olan dolu yağışı devam ediyor. Kastamonu’da il merkezinde, İhsangazi’de ve Küre’de yağan dolu yağışı, birçok aracın, evin, iş yerinin ve ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu. Karabük'te de etkisini gösteren dolu yüzünden bazı sürücülerin araçlarının üzerine karton koyduğu görüldü.

Haziran ayında sürpriz! Halılar yine ortaya çıktı: Her yer beyaza büründü

Kastamonu’da il genelinde dolu yağışı iki gündür devam ediyor. Dün yaklaşık 12 saat etkili olan dolu yağışı Kastamonu’da hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve işyerlerinde de zarara neden olmuştu. Gecede devam eden dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakmıştı. Öğle saatlerinden itibaren dolu yağışı tekrar görülmeye başlandı.

ZARARA NEDEN OLDU

Özellikle İhsangazi ve Küre ilçelerinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu yağışı beraberinde zarara da neden oldu. Dolu yağışına yolda yakalanan araçlarda maddi hasar oluşurken, ekili arazilerde dolu yağışından nasibini aldı. Ayrıca dolu yağışı birçok işyerinin kepenklerini ve evlerin üzerinde bulunan güneş enerjileri ile çatılarda zarara yol açtı.

dolu

PANİĞE YOL AÇTI

Ayrıca dolu yağışı Kastamonu’da il merkezinde de etkili oldu. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı ile araçlarını korumaya çalıştı.

Hala yer yer devam eden yağışlar zaman zaman dolu şeklinde yağmaya devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da il genelinde büyük paniğe yol açtı.

KARABÜK'TE DE ETKİLİ OLDU

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde dolu etkili olurken, yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çektiği görüldü.

Eskipazar’da, saat 16.00 sıralarında dolu etkili oldu. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, bazıları, hasar görmemesi için araçlarını akaryakıt istasyonlarına çekti. Görüş uzaklığının azaldığı D-755 yolu Söğütlüçeşme mevkisinde, akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden bazılarının, araçlarının üzerine karton koyduğu görüldü.

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KASTAMONU halı karton dolu yağışı

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