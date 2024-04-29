Hazırcevap nasıl yazılır? Hazırcevap ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birbirinden farklı iki sözcüğün bir araya gelip yeni bir anlam ifade etmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcükler denir. Dilimizde pek çok birleşik yapıda sözcük bulunur ve bunlar günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanılır. Türkçe yazımı sırasında en fazla imla hatası görülen ögelerin başında birleşik kelimeler yer alır. Birleşik yapıdaki kelimelerin bazıları bitişik bazıları ise ayrı yazılması gerekir.

Hazırcevap gibi yazımında tereddüte düşülen kelimelerin doğru yazılışı noktasında faydalanılabilecek birçok kaynak mevcuttur. Tüm bu kaynaklar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen dil bilgisi kuralları çerçevesinde oluşturulur. Türk Dil Kurumu web sitesinde yer alan yazım kılavuzlarına kolayca ulaşılabilmektedir.

Hazırcevap nasıl yazılır?

Hazırcevap TDK sözlüklerinde “gerektiğinde çabuk, yerinde cevaplar bulup veren (kimse)” anlamında ifade edilir. Pek çok birleşik sözcükte olduğu gibi hazırcevap yazımı da sorgulanan kelimeler arasında yer alır. Birleşik sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği, sözcüğün anlamına ve dil kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılabilmesi için, sözcükleri, TDK tarafından yayınlanan doğru kullanım biçimlerine uygun bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Hazırcevap sözcüğünü doğru bir şekilde yazmak isteyenler, bu sözcüğü ‘hazırcevap’ biçiminde yazmalıdır.

Hazırcevap doğru yazılışı

Hazırcevap gibi birleşik kelimelerin doğru yazım şekilleri çoğu zaman sorgulanır. Yazımı merak edilen bu tür kelimelerin anlamına ve doğru yazılışlarına cep sözlükler ve internet aracılığıyla erişilebilmektedir. Böylelikle imla hataları önlenebilir ve dil kalitesi korunabilir. Türk Dil Kurumunun sözlüklerine göre hazırcevap kelimesinin ‘hazırcevap’ şeklinde yazılması doğru olarak kabul edilir.

Hazırcevap bitişik mi yazılır?

Günlük yaşamda yazım kurallarına önem veren özellikle profesyonel olarak yazı yazan bireyler, hazırcevap ayrı mı yazılır sorusunun cevabını araştırır. Dil bilgisi kurallarına göre; sözcüğün doğru yazım biçimi ‘hazırcevap’ şeklinde bitişik olmalıdır. Bu sözcüğün ‘hazır cevap’ şeklindeki ayrı yazımı imla hatası olarak nitelendirilir. Doğru ve hatalı kullanımlar aşağıdaki gibidir:

Hazırcevap (Doğru kullanım)

Hazır cevap (Hatalı kullanım)





