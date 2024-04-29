EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Hazırcevap nasıl yazılır? Hazırcevap ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hazırcevap nasıl yazılır? Hazırcevap ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.04.2024 16:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan sözcük sayısı nedeniyle dilimiz ifade biçimi en geniş dillerden biridir. Fakat pek çok dil kuralı mevcut olduğundan bazılarının yazımında yanlışlar yapılabilmektedir. Kurallarına göre türlere ayrılan kelimeler bulunur. Bunlar arasında sıklıkla hatalı yazılan kelimeler ise birleşik kelimelerdir. Doğru dil kullanımına dikkat eden bireyler, hazırcevap gibi kelimelerin doğru yazım şeklini sorgulamaktadır. Peki, hazırcevap nasıl yazılır?

Birbirinden farklı iki sözcüğün bir araya gelip yeni bir anlam ifade etmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcükler denir. Dilimizde pek çok birleşik yapıda sözcük bulunur ve bunlar günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanılır. Türkçe yazımı sırasında en fazla imla hatası görülen ögelerin başında birleşik kelimeler yer alır. Birleşik yapıdaki kelimelerin bazıları bitişik bazıları ise ayrı yazılması gerekir.

Hazırcevap gibi yazımında tereddüte düşülen kelimelerin doğru yazılışı noktasında faydalanılabilecek birçok kaynak mevcuttur. Tüm bu kaynaklar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen dil bilgisi kuralları çerçevesinde oluşturulur. Türk Dil Kurumu web sitesinde yer alan yazım kılavuzlarına kolayca ulaşılabilmektedir.

Hazırcevap nasıl yazılır?

Hazırcevap TDK sözlüklerinde “gerektiğinde çabuk, yerinde cevaplar bulup veren (kimse)” anlamında ifade edilir. Pek çok birleşik sözcükte olduğu gibi hazırcevap yazımı da sorgulanan kelimeler arasında yer alır. Birleşik sözcüklerin nasıl yazılması gerektiği, sözcüğün anlamına ve dil kurallarına göre değişiklik gösterebilir.

Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılabilmesi için, sözcükleri, TDK tarafından yayınlanan doğru kullanım biçimlerine uygun bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Hazırcevap sözcüğünü doğru bir şekilde yazmak isteyenler, bu sözcüğü ‘hazırcevap’ biçiminde yazmalıdır.

Hazırcevap doğru yazılışı

Hazırcevap gibi birleşik kelimelerin doğru yazım şekilleri çoğu zaman sorgulanır. Yazımı merak edilen bu tür kelimelerin anlamına ve doğru yazılışlarına cep sözlükler ve internet aracılığıyla erişilebilmektedir. Böylelikle imla hataları önlenebilir ve dil kalitesi korunabilir. Türk Dil Kurumunun sözlüklerine göre hazırcevap kelimesinin ‘hazırcevap’ şeklinde yazılması doğru olarak kabul edilir.

Hazırcevap bitişik mi yazılır?

Günlük yaşamda yazım kurallarına önem veren özellikle profesyonel olarak yazı yazan bireyler, hazırcevap ayrı mı yazılır sorusunun cevabını araştırır. Dil bilgisi kurallarına göre; sözcüğün doğru yazım biçimi ‘hazırcevap’ şeklinde bitişik olmalıdır. Bu sözcüğün ‘hazır cevap’ şeklindeki ayrı yazımı imla hatası olarak nitelendirilir. Doğru ve hatalı kullanımlar aşağıdaki gibidir:

  • Hazırcevap (Doğru kullanım)
  • Hazır cevap (Hatalı kullanım)
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenlenme yolda: 'Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim'Düzenlenme yolda: 'Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim'
MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladıMEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı
Canlı yayında Erdoğan’ın sözleri hatırlatıldı ama… Şaşırtan çıkışCanlı yayında Erdoğan’ın sözleri hatırlatıldı ama… Şaşırtan çıkış
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

''Türkçe anlamını bilmedikleri için tüm takım bana bu şekilde sesleniyor...''

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle verdiği tüm para buhar oldu

MHP'den ses getirecek hamle! 'Ahlaksız paylaşımlara' dikkat çekti

MHP'den ses getirecek hamle! 'Ahlaksız paylaşımlara' dikkat çekti

Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!

Dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca Kovid-19 aşılarıyla ilgili sonunda itirafta bulundu... Bu etkiye neden oluyormuş!

Banka müdürüne mermili tehdit! '115 bin Euro vermezsen...'

Banka müdürüne mermili tehdit! '115 bin Euro vermezsen...'

Altay Bayındır, Süper Lig devine haber yolladı!

Altay Bayındır, Süper Lig devine haber yolladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.