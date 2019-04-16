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Hazırlarına fark atıyor: Evde ranch sos nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Ketçap ve mayonezin pabucunu dama attıran ranch sosu artık evinizde yapabilirsiniz. Fast food restoranlarında verilenleri aratmayacak ve hatta lezzetiyle onları bile geride bırakacak tarifimiz geliyor, buyursunlar.

Hazırlarına fark atıyor: Evde ranch sos nasıl yapılır?

Patates kızartması ve soğan halkasına çok yakışan ranch sosu katkısız bir şekilde hazırlamak ister misiniz?

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
8 yemek kaşığı mayonez
5 diş sarımsak
Göz kararı dereotu, maydanoz ve fesleğen
2 çay kaşığı limon suyu
Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Yoğurt ve mayonezi bir kapta iyi bir şekilde karıştırın.
Ayrı bir yerde yeşillikleri oldukça minik bir şekilde doğrayın.
Sarımsakları rendeleyin.
Yoğurt ve mayonez karışımının içine yeşillikleri, sarımsakları, limon suyunu, tuz ve karabiberi de ekleyerek hızlı bir şekilde karıştırın.
Çırpma işleminden sonra cam kavanoza aktarın.

Dikkat: Ranch sos çabuk bozulan bir üründür. Dolayısıyla günlük yapılıp tüketilmesi gerekmektedir.


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