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HDP’li belediye o caddenin ismini bakın ne ile değiştirdi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan İyaz bin Ganem’in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı aldı.

HDP’li belediye o caddenin ismini bakın ne ile değiştirdi

İçişleri Bakanlığınca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP’li başkana geçti. HDP'li belediye yönetimince 19 Haziran’da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hdp cadde ismi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ekrem'in "Çizgisini Beğeniyorum" dediği Selo'nun partisinden ne beklenirdi ki.. Yakında Ekrem de butür Cadde isimleri değiştirmeye başlarsa şaşırmayın.. sonuçta " HDP Oylarıyla Seçildiğini Bilsin" diyenler; illaki Diyet Borcunu Ödemesini isteyecekler.. Ya isim yada İş kadro vs şekilde ÖDEYECEK!
Yakında istanbulda da chp ile birlikte değiştirirler istedikleri yerleri
bıktık arap kültürü ve isimlerinden doğrusunu yapmışlar bu vatanın evlatları varken bu zübük isimler nereden çıktı
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