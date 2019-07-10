Hearthstone Global finallerine geri sayım başladı

Her yıl gerçekleşen Hearthstone Global Finals için bu yıl da gözler Blizzcon’a çevriliyor. Dünyanın en iyi Hearthstone oyuncusu olmak için yarışacak sekiz kişi, büyük kupayı kaldırmaya ve toplamda 500.000$ değerindeki ödül havuzundan pay kapmaya çalışacaklar.

Halihazırda 1. sezonu devam etmekte olan Grandmasters Tour kapsamında, birinci sezon playoff maçları sonunda her bölgeden bir Grandmaster olmak üzere toplamda 3 Grandmaster, büyük finalde yarışmaya hak kazanacaklar. Benzer şekilde 2. Sezon sonunda da 3 bölgenin en iyisi 3 Grandmaster finallere yükselecek. Kalan 2 oyuncu ise 20 Temmuz – 6 ekim arasında oynanacak China’s Gold Open Series playoff maçları sonunda belirlenecek.

Global Finals’da yer almaya hak kazanacak 3 yarışmacının belirleneceği Grandmasters 1. sezon playoff maçları, bu hafta sonu gerçekleşiyor. 12 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile öğlen saat 12:00’de başlayacak playoff maçlarını Twitch.TV/PlayHearthstone üzerinden seyredebilirsiniz.

Fortnite Mobile indir

