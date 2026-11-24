Hearts ile Monaco, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Tynecastle stadyumunda UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.
Hearts, Avrupa'da zorlu bir mücadele verecek. Monaco ise formda bir dönemden geçiyor ve 5'te 5 yaparak sahaya çıkacak.
Hearts (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 8 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 14 gol yedi.
Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 17 puanla 8. sırada.
Monaco, son 2 maçında berabere kaldı.
Hearts, son maçlarında zayıf bir performans sergilemişken, Monaco son 5 karşılaşmasında rakiplerine karşı güçlü bir performans ortaya koydu. Her iki takımın da alabileceği sonuçlar, maçın gidişatını zorlaştırabilir.
Hearts kadrosunda Malachi Fagan-Walcott (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Harry Milne (Sakat - Diz Sakatlığı), Calvin Miller (Sakat - Diz Sakatlığı), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat), Stephen Kingsley (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Elton Kabangu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tomas Bent Magnusson (Sakat), Yan Dhanda (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Oisin McEntee (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Amadou Ba-Sy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Aron Benjaminsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Monaco kadrosunda Ansu Fati (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Aleksandr Golovin (Sakat - Baldırından Sakat), Stanis Idumbo-Muzambo (Sakat - Kasığından Sakat) ve Christian Mawissa (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin.
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