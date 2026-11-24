UEFA Konferans Ligi Hearts Perşembe 20:45 Monaco

Hearts ile Monaco, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Tynecastle stadyumunda UEFA Konferans Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.

Hearts, Avrupa'da zorlu bir mücadele verecek. Monaco ise formda bir dönemden geçiyor ve 5'te 5 yaparak sahaya çıkacak.

Lig Durumu Monaco 8. Fransa Ligue 1 O 11 G 4 B 5 M 2 P 17 14 Attığı Gol 12 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Monaco 14 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı M Monaco Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 2 / 2 Gol 6 – 7

Hearts (UEFA Konferans Ligi) son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 8 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 14 gol yedi.

Monaco (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 17 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Hearts tüm kulvarlar Dundee 0-8 Hearts İskoçya Premier Ligi G

Hearts 2-5 Falkirk İskoçya Premier Ligi M

Thun 3-1 Hearts UEFA Konferans Ligi M

Hearts 1-2 Hibernian İskoçya Lig Kupası M

Hearts 2-2 Rangers FC İskoçya Premier Ligi B Monaco B B M B M tüm kulvarlar Monaco 1-1 Auxerre Fransa Ligue 1 B

Le Mans 1-1 Monaco Fransa Ligue 1 B

Monaco 2-0 FC Nordsjaelland UEFA Konferans Ligi G

Paris FC 3-1 Monaco Fransa Ligue 1 M

Monaco 1-1 Lille Fransa Ligue 1 B

Monaco, son 2 maçında berabere kaldı.

Maç öncesi değerlendirme

Hearts, son maçlarında zayıf bir performans sergilemişken, Monaco son 5 karşılaşmasında rakiplerine karşı güçlü bir performans ortaya koydu. Her iki takımın da alabileceği sonuçlar, maçın gidişatını zorlaştırabilir.

Eksik Oyuncular Hearts 14 eksik Malachi Fagan-Walcott Tom Renaud Harry Milne Calvin Miller Craig Halkett Blair Spittal Stephen Kingsley Elton Kabangu Tomas Bent Magnusson Yan Dhanda Oisin McEntee Amadou Ba-Sy Aron Benjaminsen Monaco 4 eksik Ansu Fati Aleksandr Golovin Stanis Idumbo-Muzambo Christian Mawissa

Hearts kadrosunda Malachi Fagan-Walcott (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Harry Milne (Sakat - Diz Sakatlığı), Calvin Miller (Sakat - Diz Sakatlığı), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat), Stephen Kingsley (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Elton Kabangu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tomas Bent Magnusson (Sakat), Yan Dhanda (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Oisin McEntee (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Amadou Ba-Sy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Aron Benjaminsen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Monaco kadrosunda Ansu Fati (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Aleksandr Golovin (Sakat - Baldırından Sakat), Stanis Idumbo-Muzambo (Sakat - Kasığından Sakat) ve Christian Mawissa (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Paris Brunner Monaco 4 Gol 0 Asist Edan Diop Monaco 3 Gol 1 Asist Aleksandr Golovin Monaco 0 Gol 3 Asist Vanderson Campos Monaco 0 Gol 2 Asist

Monaco kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Paris Brunner, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Aleksandr Golovin.