Heavy Metal Grubu Iron Maiden, 3D Realms'e Dava Açtı

2 milyon dolarlık tazminat talep edilen davanın gerekçesi ise tahmin edebileceğiniz üzere oyunun ismi. Iron Maiden, 3D Realms'in 'Ion Maiden' ismini kullanarak telif ihlali yaptığını düşünüyor. Yapılan açıklamada, "3D Realms'in oyununa verdiği isim görünüm, okunuş ve bıraktığı izlenim olarak Iron Maiden ismiyle neredeyse aynı," deniliyor.

Öte yandan oyunun ana karakteri Shelly Harrison'ın adının da grubun kurucu üyelerinden Steve Harris'ten kopyalandığı düşünülüyor. Ayrıca oyunun 2016 yılında piyasaya sürülen resmi Iron Maiden mobil oyunu Legacy of the Beast ile aynı hissiyata sahip olduğu iddia ediliyor.

Grubun temsilci firması, 3D Realms'in 2 milyon dolar tazminat ödemek zorunda olduğunu belirtiyor. Ayrıca oyunda Ion Maiden ismini kullanmayı bırakması ve ionmaiden.com alan adını da gruba devretmesi gerektiği söyleniyor.

Oyun, 2018 yılında PC için piyasaya sürülen bir FPS oyunu. Oyun, tarz ve oynanış olarak 90'ların efsane FPS kültürünü yansıtıyor.





