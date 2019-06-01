Mynet Trend

Heavy Metal Grubu Iron Maiden, 3D Realms'e Dava Açtı

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 01.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

Meşhur heavy metal grubu Iron Maiden, Ion Maiden oyununun geliştiricisi 3D Realms'e dava açtı.

Heavy Metal Grubu Iron Maiden, 3D Realms'e Dava Açtı

2 milyon dolarlık tazminat talep edilen davanın gerekçesi ise tahmin edebileceğiniz üzere oyunun ismi. Iron Maiden, 3D Realms'in 'Ion Maiden' ismini kullanarak telif ihlali yaptığını düşünüyor. Yapılan açıklamada, "3D Realms'in oyununa verdiği isim görünüm, okunuş ve bıraktığı izlenim olarak Iron Maiden ismiyle neredeyse aynı," deniliyor.

Öte yandan oyunun ana karakteri Shelly Harrison'ın adının da grubun kurucu üyelerinden Steve Harris'ten kopyalandığı düşünülüyor. Ayrıca oyunun 2016 yılında piyasaya sürülen resmi Iron Maiden mobil oyunu Legacy of the Beast ile aynı hissiyata sahip olduğu iddia ediliyor.

Grubun temsilci firması, 3D Realms'in 2 milyon dolar tazminat ödemek zorunda olduğunu belirtiyor. Ayrıca oyunda Ion Maiden ismini kullanmayı bırakması ve ionmaiden.com alan adını da gruba devretmesi gerektiği söyleniyor.

Oyun, 2018 yılında PC için piyasaya sürülen bir FPS oyunu. Oyun, tarz ve oynanış olarak 90'ların efsane FPS kültürünü yansıtıyor.

ckfjejioahgboaip

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlarSaçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Yıllar sonra ortaya çıktı! Taciz skandalıYıllar sonra ortaya çıktı! Taciz skandalı
Uber Türkiye'de artık sarı ve turkuaz taksilerle hizmet verecekUber Türkiye'de artık sarı ve turkuaz taksilerle hizmet verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ion Maiden Iron Maiden

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB'den flaş karar! 22 yıllık yasak kalktı

İBB'den flaş karar! 22 yıllık yasak kalktı

Meteoroloji uyardı! Hazırlıksız yakalanmayın

Meteoroloji uyardı! Hazırlıksız yakalanmayın

Bunu daha önce görmediniz

Bunu daha önce görmediniz

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak"

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak"

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rockstar’ın eski yöneticisi bir çalışanı taciz etmiş

Yıllar sonra ortaya çıktı! Taciz skandalı

Uber Türkiye'de artık sarı ve turkuaz taksilerle hizmet verecek

Uber Türkiye'de artık sarı ve turkuaz taksilerle hizmet verecek

ASUS Republic of Gamers, Yeni Aura Creator Yazılımını Duyurdu

ASUS Republic of Gamers, Yeni Aura Creator Yazılımını Duyurdu

Death Stranding Türkçe altyazı ile gelecek

Death Stranding Türkçe altyazı ile gelecek

Xbox Live Gold Haziran oyunları

Xbox Live Gold Haziran oyunları

Huawei Nova 5i Geekbench testinde görüntülendi

Huawei Nova 5i Geekbench testinde görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.