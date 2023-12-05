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  4. HEDEP'ten İBB adayı gösterileceği iddia edilmişti! Pelin Batu'dan açıklama

HEDEP'ten İBB adayı gösterileceği iddia edilmişti! Pelin Batu'dan açıklama

05.12.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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HEDEP’ten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı gösterileceği iddia edilen tarihçi Pelin Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in yerel seçimler için İBB adaylığına Ahmet Türk’ü aday göstereceğini ancak ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu’nun olduğunu iddia etmişti.

PELİN BATU'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaya Pelin Batu'dan açıklama geldi. Batu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor."


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