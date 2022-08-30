Hediye eş anlamlısı nedir? Hediye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hediye kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "hadiya(t)" kelimesinden türemiştir. Hediye kelimesi ilk zamanlarda "yola çıkmadan kesilen kurban, yol armağanı" gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Atabetü’l Hakayık olarak bilinmektedir. Hediyenin eş anlamlısı kelimeler nelerdir?
Arapça kökenli olan hediye kelimesi, eski zamanlardan günümüze dek varlığını korumuştur. Türk Dil Kurumuna göre hediye kelimesi "armağan, fiyat" gibi anlamlara gelmektedir.
Hediye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:
Hediye eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: