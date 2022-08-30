Hediye eş anlamlısı nedir? Hediye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hediye kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "hadiya(t)" kelimesinden türemiştir. Hediye kelimesi ilk zamanlarda "yola çıkmadan kesilen kurban, yol armağanı" gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Atabetü’l Hakayık olarak bilinmektedir. Hediyenin eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Hediye ne demek?

Arapça kökenli olan hediye kelimesi, eski zamanlardan günümüze dek varlığını korumuştur. Türk Dil Kurumuna göre hediye kelimesi "armağan, fiyat" gibi anlamlara gelmektedir.

Hediye kelimesinin eş anlamı

Hediye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Armağan

İkram

Hediyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hediye eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

Bana bu armağanı verdiği için o kadar mutlu olmuştum ki bir anda ağladım.

Geçen sene sevgilisine armağan olarak bileklik almıştı bu sene de kolye almış.

Arkadaşımız yeni açtığı kahve evine gelen ilk müşterilerine kahve ikramında bulunacağını söyledi.

Köy kahvesine yıllar sonra gidince kahveci amca çayları bize ikram etti.



