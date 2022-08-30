EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Hediye eş anlamlısı nedir? Hediye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hediye eş anlamlısı nedir? Hediye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zaman içerisinde en çok Arapçayla etkileşime geçmiştir. Bu etkileşim sonucunda iki dil birbirine pek çok kelime vermiştir. Dilimize Arapçadan gelen kelimelerden birisi de hediyedir. Peki, hediye kelimesinin eş anlamı nedir?

Hediye eş anlamlısı nedir? Hediye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hediye kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "hadiya(t)" kelimesinden türemiştir. Hediye kelimesi ilk zamanlarda "yola çıkmadan kesilen kurban, yol armağanı" gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Kelimenin yazılı olarak kullanıldığı ilk eser Atabetü’l Hakayık olarak bilinmektedir. Hediyenin eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Hediye ne demek?

Arapça kökenli olan hediye kelimesi, eski zamanlardan günümüze dek varlığını korumuştur. Türk Dil Kurumuna göre hediye kelimesi "armağan, fiyat" gibi anlamlara gelmektedir.

Davet eş anlamlısı nedir? Davetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımDavet eş anlamlısı nedir? Davetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hediye kelimesinin eş anlamı

Hediye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Armağan
  • İkram
Harika eş anlamlısı nedir? Harikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHarika eş anlamlısı nedir? Harikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hediyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hediye eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Bana bu armağanı verdiği için o kadar mutlu olmuştum ki bir anda ağladım.
  • Geçen sene sevgilisine armağan olarak bileklik almıştı bu sene de kolye almış.
  • Arkadaşımız yeni açtığı kahve evine gelen ilk müşterilerine kahve ikramında bulunacağını söyledi.
  • Köy kahvesine yıllar sonra gidince kahveci amca çayları bize ikram etti.
Gün eş anlamlısı nedir? Günün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımGün eş anlamlısı nedir? Günün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
YKS EK TERCİH TARİHLERİ!YKS EK TERCİH TARİHLERİ!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

Öğretmenler dikkat! MEB duyurdu: Örnek sorular yayımlandı

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Liseler ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.