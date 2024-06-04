Hediye gelen bikinisini giydi! Burcu Özberk yine şovunu yaptı

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk, dizinin final yapmasının ardından soluğu yurt dışında aldı.

Güzel oyuncu Burcu Özberk, tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özberk, takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Yeni teklifleri değerlendirme sürecinde olan Özberk, Londra'dan sonra Barcelona'ya gitmiş ve etek-gömlek kombiniyle verdiği pozlarla hayranlarından tam not almıştı.



Güzel isim bu sefer de kendisine hediye gelen siyah bikiniyi giyerek şezlongta sere serpe poz verdi.

Burcu Özberk hem reklam yaptı hem de hayranlarını mest etmeyi yine başardı.







