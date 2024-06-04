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  4. Hediye gelen bikinisini giydi! Burcu Özberk yine şovunu yaptı

Hediye gelen bikinisini giydi! Burcu Özberk yine şovunu yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.06.2024 11:42
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Bir süredir tatil için yurt dışında olan Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Burcu Özberk son olarak kendisine hediye gelen bikiniyi giyerek poz verdi.

Hediye gelen bikinisini giydi! Burcu Özberk yine şovunu yaptı

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk, dizinin final yapmasının ardından soluğu yurt dışında aldı.

Güzel oyuncu Burcu Özberk, tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Özberk, takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Ekran Alıntısı

Yeni teklifleri değerlendirme sürecinde olan Özberk, Londra'dan sonra Barcelona'ya gitmiş ve etek-gömlek kombiniyle verdiği pozlarla hayranlarından tam not almıştı.

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Güzel isim bu sefer de kendisine hediye gelen siyah bikiniyi giyerek şezlongta sere serpe poz verdi.

Burcu Özberk hem reklam yaptı hem de hayranlarını mest etmeyi yine başardı.


Vitrin


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Burcu Özberk
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