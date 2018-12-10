Bu dikkat testlerindeki görsellerde yer alan detayları fark edebilir misin? Yılbaşına özel hazırlanan ilk görselde küçük bir cüzdan bulmanız gerekiyor. Kolay gelsin!
Hediyeler arasındaki cüzdanı bulabilecek misiniz?
Sosyal medyada dolaşan bu görseldeki hediye paketlerinin arasında küçük bir cüzdan var. Keskin gözlülerin bile görmekte zorlanacağı bu görselle ilgili ufak bir ipucu verelim. Aradığımız cüzdanla, paketlerin kurdeleleri aynı renk.
Sağ alt köşeye dikkatli bakanlar kurdeleyle aynı renkteki küçük cüzdanı görebildi.
Sıradaki görselde yer alan detayın bulunma rekoru 32 saniye. İnternette yer alan yorumlara göre çoğu kişinin dakikalarını almış. Burada ise süslenmiş ağaçların arasındaki sarı yıldızı bulmanız gerekiyor.
Henüz bulamadınız mı? Sol alt köşeden alttan ikinci büyük ağacın üzerine bakarsanız yıldızı görebilirsiniz.
Son bulmacada ise bu ekranların arasında saklanan alışveriş çantasını bulmanız gerekiyor.
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