Hediyelik Ürünleriyle Anadolu’nun Binlerce Yıllık El Sanatları Kültürünü Dünyaya Taşıyan Turkish Gift Buy!

Türk Kültür El Sanatları çok büyük bir geçmişe, çeşitliliğe ve kalıcılığa sahip. Eğer daha öncesinde biraz bile ilgilendiyseniz, o zengin desenler ve renkler mutlaka aklınıza kazınmıştır.

Yalnızca Türkiye'de yaşayan insanlar için değil, aslında tüm dünya insanlarının ilgisini çeken bir alan bu. Sırf bu sebeple Türkiye'ye gelen turistler Anadolu el sanatlarına büyük ilgi gösteriyor.

O kadar büyüleyici tasarımlar ortaya çıkıyor ki, Türkiye'ye gelen turistler yalnızca baklava, Türk çayı ve kahvesi, lokum gibi şeylerden değil, el sanatlarından da oldukça fazla etkileniyorlar.

Dünyanın birçok yerinden görenleri hayran bırakan etnik ve el yapımı eşyalara ulaşmak çok da kolay değil.

Çoğu zaman kıymetini bilmediğimiz bu sanat ve kültür çeşitliliği dünyanın farklı yerlerinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Eski kültürlerin modern bir yorumla yeniden üretilmesi ise ortaya bambaşka bir sanat eseri çıkmasına neden oluyor ve bu eserler nerede olursa olsun daha fazla ilgi görüyor. Ayrıca hediyelik olarak kalıcılık özelliğine de sahip.

Turkish Gift Buy da işte size bu bahsettiğimiz Anadolu kültürlerinin büyük bir parçasını oluşturan geleneksel el yapımı ürünlerin ilhamıyla doğdu.

Binlerce yıldır birçok farklı medeniyetin oluşturduğu zengin Anadolu kültüründen esinlenerek özenle seçilmiş, özgün el yapımı ürünleri müşterileri için tedarik ediyorlar.



Ayrıca belirtmekte fayda var; yalnızca el yapımı ürünleri değil, Türk mutfağının sevilen tatları olan lokum, baklava, Türk kahvesi ve çayı gibi lezzetleri de en taze şekilde ulaştırıyorlar.

Hayallerini, Türk ve Anadolu el yapımı etnik ürünlerinin modern, kullanışlı versiyonlara dönüştürülmüş versiyonlarını dünyanın her yerindeki müşterilerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırmak olarak belirtiyorlar.

Online alışverişin hiç olmadığı kadar yükselişte olduğu bu dönemde güvenli ve rahat bir alışveriş çoğu zaman zor olabiliyor. Ancak Turkish Gift Buy bu konuda çok hassas.

Her zaman müşteri odaklı hareket ederek, uygun fiyatla, seçeceğiniz kaliteli ürünleri siparişin verilmesinden teslim alınmasına kadar olan tüm süreçte güvenli ve kusursuz bir alışveriş deneyimi vadediyor.



Turkish Gift Buy'da satılan ürünlere beraber hızlıca göz atalım...

Etnik Anadolu desenlerini üzerinde taşıyan eşsiz kilim kumaşlı yastıklar,



İster kendiniz için ister hediye olarak alabileceğiniz eşsiz, el yapımı, geleneksel ve kilim desenli yastık ve yastık kılıflarını hem dekorasyon amaçlı hem de günlük hayatınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, Türkiye'nin 'seramik ülkesi' olarak adlandırılmasını sağlayan el yapımı İznik ve Kütahya çini porselenleri,



Geleneksel ve el yapımı bu seramik kase, vazo, tabak, sürahi, kupa ve testileri ister dekorasyon amaçlı isterseniz de hayatınızın bir parçası haline getirerek günlük hayatta kullanabilirsiniz.

%100 pamuktan üretilen, diğer havlulara kıyasla çok daha hafif ve ekstra emici olan Türk havluları, diğer adıyla modern olarak yeniden yorumlanıp tasarlanan peştamallar,



Her yaz sahil modasının büyük bir parçası peştamallar. Bu eşsiz el dokuması %100 pamuk ürünler, sahilde ve evde havlu ve bornoz olarak rahatlıkla kullanılabilir.

Her yudumunda insanın içini huzur kaplatan ve hatta ocakta demlendiğini görmenin bile keyif verdiği leziz Türk çayları,



Evde çayın demleniyor olması bile bize garip bir şekilde güven ve huzur veriyor. Bu yüzden de Türkiye'nin neresine giderseniz gidin kahvaltıda ve akşam yemeği sonrasında hep Türk çayı demlendiğini görürsünüz.

Bir fincanında 40 yılın hatrı olan, sevdiklerimizle sohbetimizi daha da koyulaştıran Türk kahveleri,



Eğer dostlarla sohbet edilecekse yapılacak ilk şey Türk kahvesinin hazırlanmasıdır! Türk kahvesi olmadan derin sohbetler eksik kalmış demektir. Sadece dertleşilirken değil, mutlu anlarımıza da Türk kahvesi eşlik eder.

Kahvenin yanında en güzel eşlikçi olan çeşit çeşit lezzette lokumlar,



Türk kahvesinin yanına en çok ne yakışır sorusunun cevabı birçok kişi için lokumdur. Kahveyi özellikle de sade seviyorsanız lokum ile çok güzel bir şekilde tatlandırabilirsiniz.

Ve tabii ki Türk mutfağının tatlılar konusunda bir başka olmasının en büyük nedeni olan baklavalar,



Belki de baklava bizim en büyük şansımızdır! Eğer bir de hazırlanırken kullanılan malzemeler kaliteliyse işte o zaman tadından yenmiyor. İnsan bir iki dilim diye başlamışken bir bakıyor ki tüm paketi bitirmiş!

İçine konan her yiyecek ve içeceği daha lezzetli hale getiren hepsi birer sanat eseri niteliğindeki el yapımı bakır eşyalar da Turkishgiftbuy.com'da.



İster dekorasyon amaçlı olsun ister günlük hayatta kullanılsın %100 saf bakırdan üretilen eşyalar yüzyıllardır bakır ustaları tarafından elde dövülüp kabartılarak üretiliyor. Antik işlemeli bakır sürahiler, baharat setleri, servis tepsileri, ibrikler, şeker kaseleri, kupalar, çaydanlıklar, cezveler, tavalar ve bakır kandiller son dönemlerde oldukça popüler.

Tüm bunların yannda sizin veya sevdiklerinizin yaşam alanlarına bambaşka bir hava katacak el yapımı mozaik masa, zemin, duvar lambaları veya avizeler ve çok daha fazlası sizleri bekliyor!



Türkiye ile özdeşleşen yiyecek ve içeceklerin de çok yakında bu siteden tüm dünyaya gönderilebilir olacağını söylemeden geçmeyelim. Eğer İstanbul'daysanız, Turkish Gift Buy'ın mağazasını ziyaret etmeyi unutmayın.

El sanatlarının nadide örneklerinin yer aldığı mağazanın adresine ulaşmak ya da hemen uygun fiyatlara sipariş vermek için turkishgiftbuy.com'u ziyaret edebilirsiniz.

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