Hekimoğlu 46. Bölüm fragmanı | Hekimoğlu, Mehmet Ali’yi sabote mi ediyor?

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Mehmet Ali’nin istifasını gördük. Mehmet Ali, yeni bölümde iş görüşmelerine gitmeye başlıyor ancak bilinmeyen bir şekilde iş görüşmeleri sabote ediliyor. Mehmet Ali ise bu durumdan Hekimoğlu’nu sorumlu tutuyor. Değişik tarzdaki doktorluk anlayışı ve farklı kişilik özellikleri ile dikkat çeken Hekimoğlu, gerçekten Mehmet Ali’yi sabote ediyor mu? Hekimoğlu dizisi, 20 Nisan akşamında Kanal D ekranlarında 46. Yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor.
Ergenliğin doruklarında, aksi ama bir o kadar da zeki bir lise öğrencisi olan Naci Kurşun aynı zamanda satrançta da son derece ustadır. Satranç turnuvasında yenmesine rağmen beklenmedik bir şey yapar ve masa üstünde duran sayacı tüm gücüyle rakibi olan genç adamın kafasına vurur. Kendisi de korkunç baş ağrılarıyla boğuşmaktadır. Hastaneye kaldırılan Naci, annesi dahil herkesi canından bezdirirken, kişiliği ile şüphesiz ki Hekimoğlu’nun dikkatini çeker.
İstifa eden Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ama gizli bir el onun görüşmelerini sabote etmektedir. Bunun için Mehmet Ali’nin Hekimoğlu’u suçlamasıyla başlayan olaylar, Orhan ve İpek dahil tüm ekibin birbirinden şüphelenmesine neden olacaktır. Kıvrak zekası ve sivri diliyle herkesi bıktıran Naci’nin teşhisini koymak, ayrıca Mehmet Ali’nin görüşmesini kimin sabote ettiğini bulmak Hekimoğlu için hiç de kolay olmayacaktır.
Hekimoğlu genç çocuğun nesi olduğunu bulabilecek mi? Mehmet Ali’nin iş görüşmesini sabote eden kim?
Başarılı bir karateci olan üniversite öğrencisi Merve Yaldız, antrenman esnasında önce öksürmeye başlar ardından da hiçbir darbe almamasına rağmen ağzından kan gelir. Apar topar hastaneye kaldırılan Merve ile Hekimoğlu ve ekibi ilgilenecektir. Kanamanın nerden geldiğini araştıran Hekimoğlu’nun işi, kızın bir düzelip bir bozulan sağlık durumu yüzünden hayli zor olacaktır. Bir de üstüne Merve’nin kontrolcü ve pimpirikli annesinin müdahaleleri eklenince genç kız ölümle burun buruna gelir.
Hekimoğlu’nun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Orhan, ona destek olmak için sıra dışı bir yönteme başvururken, Hekimoğlu’nun da kendisi için farklı planları olduğundan habersizdir. İkili arasında kimin av kimin avcı olduğunun birbirine karıştığı anda Hekimoğlu hem vakayı çözmek için hem de Orhan ile arasındaki durumu açıklığa kavuşturmak için büyük aydınlanma yaşar. Mehmet Ali’nin istifasının etkileri hem ekip hem de Hekimoğlu üstünde devam etmektedir.