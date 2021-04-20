Hekimoğlu 46. Bölüm fragmanı | Hekimoğlu, Mehmet Ali’yi sabote mi ediyor?

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Mehmet Ali’nin istifasını gördük. Mehmet Ali, yeni bölümde iş görüşmelerine gitmeye başlıyor ancak bilinmeyen bir şekilde iş görüşmeleri sabote ediliyor. Mehmet Ali ise bu durumdan Hekimoğlu’nu sorumlu tutuyor. Değişik tarzdaki doktorluk anlayışı ve farklı kişilik özellikleri ile dikkat çeken Hekimoğlu, gerçekten Mehmet Ali’yi sabote ediyor mu? Hekimoğlu dizisi, 20 Nisan akşamında Kanal D ekranlarında 46. Yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ergenliğin doruklarında, aksi ama bir o kadar da zeki bir lise öğrencisi olan Naci Kurşun aynı zamanda satrançta da son derece ustadır. Satranç turnuvasında yenmesine rağmen beklenmedik bir şey yapar ve masa üstünde duran sayacı tüm gücüyle rakibi olan genç adamın kafasına vurur. Kendisi de korkunç baş ağrılarıyla boğuşmaktadır. Hastaneye kaldırılan Naci, annesi dahil herkesi canından bezdirirken, kişiliği ile şüphesiz ki Hekimoğlu’nun dikkatini çeker.

İstifa eden Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ama gizli bir el onun görüşmelerini sabote etmektedir. Bunun için Mehmet Ali’nin Hekimoğlu’u suçlamasıyla başlayan olaylar, Orhan ve İpek dahil tüm ekibin birbirinden şüphelenmesine neden olacaktır. Kıvrak zekası ve sivri diliyle herkesi bıktıran Naci’nin teşhisini koymak, ayrıca Mehmet Ali’nin görüşmesini kimin sabote ettiğini bulmak Hekimoğlu için hiç de kolay olmayacaktır.