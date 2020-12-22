Hekimoğlu dizisinde Serkan Acar hangi rolde oynayacak? Hekimoğlu 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, başladığı günden bu yana izleyicinin gözdesi olan dizisi Hekimoğlu, 1’inci yılını kutluyor. İlk senesine 30 başarılı bölüm sığdıran Hekimoğlu dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

ATEŞ HEKİMOĞLU'NUN ZOR ANLARI!

Hekimoğlu,ameliyat sırasında kendisine verilen bir madde yüzünden çılgına dönüyor! Önceipek ile, sonra da can arkadaşı Orhan'la sert bir tartışmanın içine giriyor. Hızını alamayan Ateş, Orhan'ı yumruklayarak öfkesini dışarı çıkartıyor.

Diğer taraftan zor bir hastalık genç doktorlarımızı çaresiz bırakıyor. Ateş Hekimoğlu, dilinin renginin pancar kırmızısına dönen hastasına uygulayacağı tedavileri hasta yatağında ekibine uygulatmaya çalışıyor.

Gerek oyuncuların gerekse teknik ekibin büyük bir titizlikle çalıştığını gözler önüne seren kamera arkası fotoğraflar, dizinin elde ettiği başarıyı katlayacağını gösteriyor.

Bir adam hastaneye elini kolunu sallayarak giriyor ve Hekimoğlu’nu vuruyor! Kim bu adam?