Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Şok gelişme: Emre kovuluyor mu?

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde, istifa eden Mehmet Ali, yeni iş görüşmelerine gitmeye başlamıştı. Ancak, gittiği iş görüşmeleri biri tarafından sabote ediliyordu. Bunu fark eden Mehmet Ali, bu durumdan Hekimoğlu’nu suçlamıştı. Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma vakti yaklaştıkça ise Hekimoğlu ve Mehmet Ali arasında ilişkide değişimler yaşanıyor. Hekimoğlu dizisi, 47. Yeni bölümü ile 27 Nisan Salı günü Kanal D ekranlarında.
Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma zamanı gelip çatınca Hekimoğlu’nun ona karşı olan tavrı değişecek ve bu durum Emre’yi son derece rahatsız edecektir. Bunu Hekimoğlu ile konuşmaya karar vermesi ise, Emre için dönülmez yolun başlangıcı olacaktır. Tüm bu gelişmeler Zeynep’in Emre’ye olan hislerini gözden geçirmesine neden olurken, Hekimoğlu da vakayı çözme sürecinde radikal kararlar vermek zorunda kalacaktır.
Hekimoğlu ve ekip bunca kargaşanın arasında Meryem’i kurtarabilecek mi? Emre’yi bekleyen geri dönülmez yol ne? Zeynep’in aldığı büyük karar nelere yol açacak?
Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Enver ve Meryem Hadidi çifti, 2 yıl burada kaldıktan sonra Yunanistan’ın Meis adasında bir mülteci kampına yerleşmiştir. Meryem’in ani hastalığına kampta çare bulamayacağını anlayan Enver, karısı Meryem’i alıp illegal yollardan tekrar Türkiye’ye dönmeye karar verir. Denizin ortasında motorları bozulunca Türk Sahil Güvenliği’nin son anda kurtardığı çiftin görmek istediği tek kişi vardır; Ateş Hekimoğlu.
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İstifa eden Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ama gizli bir el onun görüşmelerini sabote etmektedir. Bunun için Mehmet Ali’nin Hekimoğlu’u suçlamasıyla başlayan olaylar, Orhan ve İpek dahil tüm ekibin birbirinden şüphelenmesine neden olacaktır. Kıvrak zekası ve sivri diliyle herkesi bıktıran Naci’nin teşhisini koymak, ayrıca Mehmet Ali’nin görüşmesini kimin sabote ettiğini bulmak Hekimoğlu için hiç de kolay olmayacaktır.
Hekimoğlu genç çocuğun nesi olduğunu bulabilecek mi? Mehmet Ali’nin iş görüşmesini sabote eden kim?
Ergenliğin doruklarında, aksi ama bir o kadar da zeki bir lise öğrencisi olan Naci Kurşun aynı zamanda satrançta da son derece ustadır. Satranç turnuvasında yenmesine rağmen beklenmedik bir şey yapar ve masa üstünde duran sayacı tüm gücüyle rakibi olan genç adamın kafasına vurur. Kendisi de korkunç baş ağrılarıyla boğuşmaktadır. Hastaneye kaldırılan Naci, annesi dahil herkesi canından bezdirirken, kişiliği ile şüphesiz ki Hekimoğlu’nun dikkatini çeker.
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