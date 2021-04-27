Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Şok gelişme: Emre kovuluyor mu?

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde, istifa eden Mehmet Ali, yeni iş görüşmelerine gitmeye başlamıştı. Ancak, gittiği iş görüşmeleri biri tarafından sabote ediliyordu. Bunu fark eden Mehmet Ali, bu durumdan Hekimoğlu’nu suçlamıştı. Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma vakti yaklaştıkça ise Hekimoğlu ve Mehmet Ali arasında ilişkide değişimler yaşanıyor. Hekimoğlu dizisi, 47. Yeni bölümü ile 27 Nisan Salı günü Kanal D ekranlarında.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma zamanı gelip çatınca Hekimoğlu’nun ona karşı olan tavrı değişecek ve bu durum Emre’yi son derece rahatsız edecektir. Bunu Hekimoğlu ile konuşmaya karar vermesi ise, Emre için dönülmez yolun başlangıcı olacaktır. Tüm bu gelişmeler Zeynep’in Emre’ye olan hislerini gözden geçirmesine neden olurken, Hekimoğlu da vakayı çözme sürecinde radikal kararlar vermek zorunda kalacaktır.

Hekimoğlu ve ekip bunca kargaşanın arasında Meryem’i kurtarabilecek mi? Emre’yi bekleyen geri dönülmez yol ne? Zeynep’in aldığı büyük karar nelere yol açacak?