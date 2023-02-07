Helal olsun Merih Demiral! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

Yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'den de depremzedeler için dev bir destek geldi.

KAYITSIZ KALMADI

Demiral afet bölgesi için yaptığı 1 milyon TL'lik bağışın ardından, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacak.

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜM..."

Portekizli yıldız ile görüştüğünü belirten milli futbolcu, "Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz."

"AHBAP'A BAĞIŞLANACAKTIR"

"Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır. Katılmak için Mention atabilir, Team Merih Demiral'a DM yoluyla ya da teamdemiral@gmail.com'a mail yoluyla ulaşabilirsiniz.."

İşte Ronaldo'nun açık artırmada kullanılacak imzalı Juventus forması:

Şimdi de @bonucci_leo19 ile konuştum



Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi.



Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi. pic.twitter.com/6A4XKBvAQL — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023



