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Helal olsun Merih Demiral! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

07.02.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkartılacağını ve elde edilecek gelirin afet bölgesi için kullanılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Helal olsun Merih Demiral! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'den de depremzedeler için dev bir destek geldi.

KAYITSIZ KALMADI

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Demiral afet bölgesi için yaptığı 1 milyon TL'lik bağışın ardından, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacak.

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜM..."

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Portekizli yıldız ile görüştüğünü belirten milli futbolcu, "Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz."

"AHBAP'A BAĞIŞLANACAKTIR"

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"Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap'a bağışlanacaktır. Katılmak için Mention atabilir, Team Merih Demiral'a DM yoluyla ya da teamdemiral@gmail.com'a mail yoluyla ulaşabilirsiniz.."

İşte Ronaldo'nun açık artırmada kullanılacak imzalı Juventus forması:

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