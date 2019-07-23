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Helen Mirren'lı Catherine the Great dizisinden yeni fragman yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Yılın iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Helen Mirren'lı HBO dizisi Catherine the Great'in tanıtımı yayınlandı.

Helen Mirren'lı Catherine the Great dizisinden yeni fragman yayınlandı

Helen Mirren’ın Rusya tarihinin en önemli figürlerinden II. Katerina’ya hayat verdiği Catherine the Great’ten yeni fragman yayınlandı. HBO ve Sky ortaklığında hazırlanan dizi sonbaharda ekranlara gelecek. 2007 yılında II. Elizabeth’i canlandırdığı The Queen ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan usta oyuncu Helen Mirren, dizide 18. yüzyıl Rusya’sına damga vuran Çariçe II. Katerina’yı canlandırıyor. Kırım'ı Rus topraklarına katan, Prut Savaşı sırasında Baltacı Mehmet Paşa'yla antlaşma yapan da kendisi.

Dört bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Mirren’a Jason Clarke, Gina McKee, Rory Kinnear, Richard Roxburgh ve Kevin McNally gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin senaryosunu Nigel Williams’ın kaleminden çıkarken yönetmenliğini Philip Martin üstlendi. Catherine the Great dizisinde, Catherine'in son yılları, Grigory Potemkin'le olan takıntılı ilişkisi, skandallar ve anlaşmazlıklar anlatılacak.

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Anahtar Kelimeler:
helen mirren Catherine the Great Baltacı Mehmet Paşa II. Katerina

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