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Helikopter kiralayan Haluk Levent'ten flaş uçak açıklaması

07.08.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesinin ilk gününden beri olay yerlerine gidip kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle destek veren Haluk Levent'ten flaş bir hamle geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, uçak kiralamak için girişimlere başladı.

Helikopter kiralayan Haluk Levent'ten flaş uçak açıklaması

Haluk Levent, Türkiye'nin günlerdir devam eden yangınlarla mücadelesine destek vermeye devam ediyor. Daha önce yangın söndürme helikopteri kiralayan şarkıcı, yine flaş bir hamleye imza attı. Şarkıcı, bu defa uçak kiralamak için girişimlere başladı.

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Ekran Alıntısı

Haluk Levent Twitter'dan, "Bir sponsor daha bulduk. Yangın söndürme uçacağı getireceğiz. Yeniden yangınlar başlarda (inşallah olmaz) o yangın uçağının birkaç saat içinde Türkiye'de olmasını sağlayacak anlaşma aşamasındayız" diye yazdı.

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Haluk Levent
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SEN KRALSIN ADAMSIN ALLAH YOLUNU HEP AÇIK EYLESİN ALLAH SENİN ANNENDEN BABANDAN RAZI OLSUN ÇOK KALİTELİ MERHAMETLİ BİR İNSANI BÜYÜTMÜŞLER ALLAH AİLENDEN RAZI OLSUN KRAL
yeni tarım ve orman bakanı Kızılay / AFAD bsk sağlık bakanı kısacası yeni başkan...
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