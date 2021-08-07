Helikopter kiralayan Haluk Levent'ten flaş uçak açıklaması

Haluk Levent, Türkiye'nin günlerdir devam eden yangınlarla mücadelesine destek vermeye devam ediyor. Daha önce yangın söndürme helikopteri kiralayan şarkıcı, yine flaş bir hamleye imza attı. Şarkıcı, bu defa uçak kiralamak için girişimlere başladı.

Haluk Levent Twitter'dan, "Bir sponsor daha bulduk. Yangın söndürme uçacağı getireceğiz. Yeniden yangınlar başlarda (inşallah olmaz) o yangın uçağının birkaç saat içinde Türkiye'de olmasını sağlayacak anlaşma aşamasındayız" diye yazdı.



