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Hellas Verona'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı

16.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hellas Verona, Galatasaray'ın Mert Çetin ile ilgili talebine 7 milyon Euro cevabını verdi.

Hellas Verona'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı

Cimbom, yabancı kuralının değişmesi sonrası transferde rotasını değiştirdi ve Verona forması giyen Mert Çetin'i istedi.

Corriere di Verona'da çıkan habere göre; Marash Kumbulla'nın Roma'ya transferi sırasında zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına Verona'ya kiralanan Mert Çetin'e Galatasaray talip oldu. Galatasaray'ın teklifi sonrası Verona Başkanı Maurizio Setti, 7 milyon Euro bonservis talep etti.

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Verona'nın Mert Çetin'i bu sezon satmak istemediği ancak iyi bir teklif karşısında da transfere onay vereceği kaydedildi. Galatasaray'ın teklifine karşılık Setti'nin 4-5 milyon Euro'luk bir teklife de onay verebileceği belirtildi.

GEÇEN SEZON 462 DAKİKA OYNADI

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve 2019 yazında 3 milyon Euro bonservisle Roma'ya transfer olan Mert Çetin, 2020 yazında Marash Kumbulla'nın başkent ekibine gitmesi sonrası kiralık olarak Verona'ya imza attı.

Mert Çetin, geçen sezon toplam 7 maçta 462 dakika süre aldı.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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