Helva-i Hakani tatlısı nasıl yapılır? Helva-i Hakani tarifi

Helva-i Hakani hikayesi

Helva-i Hakani sadece tadı değil ismiyle de ilgi çekiyor. Helva-i Hakani'nin anlamı "helvaların hakanı" ya da "Hakanlara layık helva"dır. Kültürel bir tat olan Helva-i Hakani tarifini öğrenmek isteyenleri yazımızın devamına bekliyoruz.

Helva-i Hakani tarifi

Malzemeler:

75 gram un

50 gram buğday nişastası

60 gram pirinç unu

125 gram tereyağı

125 gram çiğ badem

150 gram kaymak

Şerbeti için:

300 gram bal

3 bardak süt

Helva-i Hakani nasıl yapılır?

Bademleri bir gece önceden sıcak suda bekleterek kabuklarının soyulmasını sağlayın.

Kabukları soyulan bademleri havanda ezin.

Şerbeti hazırlayabilirsiniz. Bunun için sütü kaynatın ve sonrasında içine balı ilave edin. Hazırladığınız şerbetin altını kapatın ve bir kenarda bekletin.

Bir tencerede tereyağını eritin ve 3 çeşit unu ekleyerek kavurmaya başlayın. Unun rengi dönene kadar kavurmanız yeterli.

Üzerine dövülmüş bademleri ilave edin ve kısık ateşte yaklaşık yarım saat tahta kaşıkla karıştırarak kavurun.

Bademlerin de rengi dönünce sütlü şerbet karışıma ilave edin ve ocağın altını en kısık seviyeye getirin.

Hızlı bir şekilde sütlü şerbeti helvaya yedirin. Bunun için hızlıca karıştırın.

10 dakika helvayı dinlenmeye bırakın.

Ardından kaymağı helvaya ekleyin ve karıştırın.

Son olarak servis tabağına alıp, badem ile helvayı süsleyebilirsiniz.

Kaynak: Marianna Yerasimos’un “500 Yıllık Osmanlı Mutfağı” kitabı



