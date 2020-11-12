Helvalı muhallebi nasıl yapılır? Helvalı muhallebi tarifi nedir? Helvalı muhallebi malzemeleri neler?

Helvalı muhallebi Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılmasıyla yeniden gündeme geldi. Şimdi pek çok televizyon izleyicisi bu eşsiz tatlının tarifini ve yapılışını araştırıyor. Türk mutfağının en popüler sütlü tatlılarından olan muhallebinin muhteşem lezzetteki helvayla buluşmasından olan bu tatlı, sofralara yeni bir soluk getiriyor. İşte helvalı muhallebi tarifi ve yapılışı ile ilgili detaylar...

HELVALI MUHALLEBİ MALZEMELERİ

1 litre süt

2 çorba kaşığı kadar un

2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ

125 gram sade ya da kakaolu tahin helvası

7 çorba kaşığı kadar toz şeker

1 tane vanilya

Damla çikolata

2 çorba kaşığı kadar kavrulmuş susam

HELVALI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Helvalı muhallebi için ilk olarak tencerenin içerisine sıvı yağ ile beraber un ilave ediliyor. Sonrasında un renk değiştirene kadar kavruluyor. Devamında unun içerisine ufalanmış olan tahin helvası ekleniyor ve ikisi bir arada kavruluyor. Kavrulmuş olan malzemelerin içerisine süt eklendikten sonra tel karıştırıcı alınıyor ve tüm malzemeler çok hızlı bir şekilde karıştırılıyor.

Sonrasında helvalı muhallebi karışımının içine vanilya ve toz şeker ilave ediliyor. Bu şekilde de muhallebi koyu bir kıvam alana kadar karıştırılıyor. Yeterli kıvama geldikten sonra tencere ocaktan alınıyor ve karışım el blenderı ile çırpılıyor. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra ise muhallebi cam servis kaplarının içerisine aktarılıyor. Tercihe göre bir kısmına damla çikolata eklenip damla çikolatalı muhallebi de hazırlanabiliyor.

Servis yaparken muhallebinin üstüne kavrulmuş susam serpiliyor. Tatlının şekerinin yeterli olmadığını düşünenler ya da çok daha şekerli tatlı sevenler helvalı muhallebi hazırlarken içerisine fazladan bir çorba kaşığı kadar daha toz şeker ilave edebiliyor. Şimdiden afiyet olsun.

