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Hem ABD'nin hem Nevşehir'in kopyası! 300 milyon yıllık kızıl diyar

Erzurum'un Narman ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Narman Peri Bacaları, yaz mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hem ABD'nin hem Nevşehir'in kopyası! 300 milyon yıllık kızıl diyar
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle öne çıkan 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor.

Hem ABD nin hem Nevşehir in kopyası! 300 milyon yıllık kızıl diyar 1

KIZIL RENGİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Güneşli havayı değerlendiren çok sayıda ziyaretçi, oluşumunun yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen kızıl vadilerde gezinti yaptı. Doğal oluşumlar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çektirdi, bazıları ise at sırtında bölgeyi gezme imkanı buldu.

Hem ABD nin hem Nevşehir in kopyası! 300 milyon yıllık kızıl diyar 2

Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kızıl kaya oluşumları ve çevresindeki yeşil dokunun oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.
Yazın ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölge dronla da görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Narman Peri bacaları abd
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