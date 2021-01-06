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Hem adıyla hem de tadıyla havalı: Çıtır hamur, ağızda eriyen kremasıyla Paris Brest tatlısı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Hem adıyla hem de tadıyla havalı: Çıtır hamur, ağızda eriyen kremasıyla Paris Brest tatlısı

114 yıl önceye dayanan bu tatlının çıkış hikayesi Paris – Brest bisiklet yarışından geliyor. Fransız pasta şefi Louis Durand'ın bisiklet tekerleğine benzetilerek yaptığı bu tatlı bizim mutfağımıza kadar ulaştı. İşte Paris – Brest tarifi.

Fransa'nın dört bir yanındaki pastanelerde bulunan ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından yapılan Paris – Brest tatlısı bizim mutfağımızda da ilgi görmeye başladı. İnanılmaz bir dokuya sahip olan bu tatlı çıtır çıtır bir hamura ve ağızda eriyen bir kremaya sahip.

PARIS BREST MALZEMELERİ

Pasta hamuru için

  • 250ml su
  • 200 gr sade un
  • 100 gr tuzsuz tereyağı
  • 1 tutam tuz
  • 4 yumurta

Kreması için

  • Oda sıcaklığında 8 yumurta sarısı
  • 250 gr şeker
  • 250 gr tuzsuz tereyağı
  • Badem ya da fıstık ezmesi

Üzeri için

  • 100 gr file badem
  • Pudra şekeri

PARIS BREST YAPILIŞI

  • Fırını önceden 180˚C'ye ısıtın.
  • Hamuru için tereyağı, tuz ve suyu geniş bir tencereye koyup yüksek ateşte bekletin. Kaynatın, ocaktan alın ve unun tamamını ekleyin.
  • Çok kalın, sert bir hamur oluşturmak için tahta bir kaşıkla kuvvetlice karıştırın. Hamuru karıştırırken ateşe koyarak ve kısık ateşte pişirmeye devam edin (Bu, hamuru yumurtalarla birleştirecek olan un içindeki nişastaların pişirilmesine yardımcı olmak içindir.)
  • Bunu 2-3 dakika devam ettirin. Hamur tavanın kenarlarından uzaklaşsa da bu süre boyunca hamurun pişirilmesi önemlidir.
  • 5 dakika soğumaya bırakın ve hamuru tencereden mikser kasesine taşıyın.
  • Yumurtaları teker teker ekleyerek karıştırın.
  • Kaynaşana kadar iyice karıştırın. Pürüzsüz hamur yapmadan önce çok fazla karıştırma gerektirdiğini fark edeceksiniz.
  • Tüm yumurtalar eklenene kadar devam edin, ancak bu işlemin sonuna doğru dikkatli olun, çünkü tüm yumurtalara ihtiyacınız olmayabilir. Nihai sonuç kalın parlak bir hamur olmalıdır.
  • Oda sıcaklığındaki hamur işini düz yuvarlak ağızlığı olan krema torbasına aktarın.
  • 22 cm'lik yay şeklinde bir kek kalıbının tabanını parşömen kağıdı serin.
  • Hamurunuz olduktan sonra sıkma torbasına alın ve halkalar halinde sıkın. Dilerseniz büyük dilerseniz küçük halkalar yapın.
  • Üzerine ince badem serpin ve 25 dakika fırında pişirin (bademler ve hamur işleri orta altın rengi bir kahverengi olana kadar)
  • Çıkarın, soğumaya bırakın ve badem ezmesi kremasına geçin.

Kreması için: Paslanmaz çelik bir tencerede, şekeri doyurmaya yetecek kadar suyla (yaklaşık 100 ml) birleştirin. Yüksek ateşte koyun, kaynatın.

  • Şeker ısınırken yumurta sarılarını yiyecek karıştırıcısına koyun ve düşük devirde çırpın. Karıştırıcı hala düşük hızda çalışırken yavaşça yumurtaların üzerine dökün.
  • Tüm sıcak şeker eklendikten sonra tam hıza yükseltin ve soğuyana kadar karıştırmaya devam edin. Yumurta sarısının genişlediğini ve renginin açıldığını göreceksiniz.
  • Sonra, orta hıza düşürün ve tereyağı tamamen birleşene kadar yavaş yavaş ekleyin. Pürüzsüz, çırpılmış ve kremsi hale gelene kadar karıştırmaya devam edin. Biraz badem ezmesi ekleyin ve karıştırın.
  • Bir sıkma torbasına aktarın ve yarım saat buzdolabında bekletin.
  • Halkalar tamamen soğuduktan sonra, taban ve kapak oluşturmak için ikiye kesin.
  • Tabana kremadan sıkın ve kapağını kapatın. İşte servise hazır pudra şekeri serperek ve dilimleyerek tüketin. Afiyet olsun.
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