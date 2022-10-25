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Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

25.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun yarışmasından 135 bin TL ile ayrılan Gizem Hatipoğlu, aynı programda tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile aşk yaşamıştı. Sonrasında Survivor'a da katılan ikili, çok geçmeden dünyaevine girmişti. Hem aşkı hem parayı televizyon ekranlarında bulan Gizem Hatipoğlu, son haliyle şaşırttı.

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışma programları Var mısın Yok musun ve Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Hatipoğlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Var mısın Yok musun programından birçok isim gelip geçti. Merve Oflaz, İhsan Tarkan, Kemal Özcanlı gibi isimlerin yarıştığı programda sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Hatipoğlu, 250 bölüm boyunca yarışmıştı.

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Hamdi Bey'den gelen 112 bin TL'lik teklifi kabul etmeyen Gizem Hatipoğlu, 40 bin TL ve 500 bin TL arasında kalmıştı. Sonrasında Hamdi bey'in 135 bin TL'lik teklifini kabul eden Hatipoğlu'nun kutusundan 40 bin TL çıkmıştı.

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Aşkı da aynı yarışmada bulan Gizem Hatipoğlu, sevgilisi Hakan Hatipoğlu ile 2011 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Lila adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

İŞTE SON HALİ

Burun estetiği yaptıran Gizem Hatipoğlu, güzelliğine güzellik kattı.

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Reklamcılık bölümünü bitiren Gizem Hatipoğlu, şimdilerde dijital içerik üreticiliği yapıyor.

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gizem Hatipoğlu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

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survivor Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu var mısın yok musun Acun Ilıcalı hamdi ele

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