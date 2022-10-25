Hem aşkı hem parayı bulmuştu! Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışma programları Var mısın Yok musun ve Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Hatipoğlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Var mısın Yok musun programından birçok isim gelip geçti. Merve Oflaz, İhsan Tarkan, Kemal Özcanlı gibi isimlerin yarıştığı programda sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Hatipoğlu, 250 bölüm boyunca yarışmıştı.

Hamdi Bey'den gelen 112 bin TL'lik teklifi kabul etmeyen Gizem Hatipoğlu, 40 bin TL ve 500 bin TL arasında kalmıştı. Sonrasında Hamdi bey'in 135 bin TL'lik teklifini kabul eden Hatipoğlu'nun kutusundan 40 bin TL çıkmıştı.

Aşkı da aynı yarışmada bulan Gizem Hatipoğlu, sevgilisi Hakan Hatipoğlu ile 2011 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Lila adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

İŞTE SON HALİ

Burun estetiği yaptıran Gizem Hatipoğlu, güzelliğine güzellik kattı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Reklamcılık bölümünü bitiren Gizem Hatipoğlu, şimdilerde dijital içerik üreticiliği yapıyor.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gizem Hatipoğlu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.





