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Hem benzer hem de çok farklıyız: Dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar neler yiyor?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Fotoğrafçı Gregg Segal, dünyanın farklı kültürlerinden çocukların neler yediğini fotoğrafladı. 3 yıl boyunca 9 ülke gezen fotoğraf sanatçısı, çocukların bir hafta boyunca neler yediklerini kaydetmelerini istedi. Ortaya birbirinden ilginç fotoğraflar çıktı.

Hem benzer hem de çok farklıyız: Dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar neler yiyor?

Gregg Segal, farklı kültürden, farklı kimlikten çocukların neler yediklerini fotoğrafladı. Görüntülerin hepsi çok etkileyici. Çocukların yedikleri yiyecekler fotoğraf karesine girdi. İşte sanatçının objektifinden renkli kareler...

Kawakanih Yawalapiti, 9 yaşında, Brezilya
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Yawalapiti, Brezilya'da Amazon Ormanları'nda yaşayan 9 yaşında bir çocuk. Sade beslenme şekline sahip. Yawalapiti'nin yediği şeyler arasında; balık, manyok bitlisi, meyve, kuru yemişler ve yulaf lapası bulunuyor. Yawalapiti, ekosistemlerine özgü bitki tohumlarını toplayarak onları tüketiyor.

Meissa Ndiaye, 11 yaşında, Senegal
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Ndiaye, Dakar'ın çöl kısmında yaşıyor. Oldukça yoksul bir bölgede yaşayan Ndiaye, keçi etini ve tatlı yiyecekleri çok seviyor. Fakat haftalık menüsünde az miktarda et bulunuyor.

Nur Zahra Alya Nabila Binti Mustakim, 7 yaşında, Malezya
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Nur Zahra, Kuala Lumpur'da yaşıyor. Genelde ev yapımı yemeklerle besleniyor. Sevdiği yemekler arasında; pirinç, haşlanmış yumurta, salatalık, yer fıstığı, ançüez var. Favori yiyeceği ise yöresel bir yemek olan nasi lemak.

Rosalie Durand, 10 yaşına, Fransa
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Annesi ve babası ayrı olduğu için haftanın belirli günleri 2 farklı evde yaşıyor Rosalie. Babası sayesinde krep yapmayı ve çeşitli salatalar hazırlamayı biliyor. Rosalie'nin yemek listesinde sıkça karşımıza çıkan şey ise taze balıklar.

Yusuf Abdullah Al Muhairi, 9 yaşında, Birleşik Arap Emirlikleri
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Yusuf Abdullah, annesinin yaptığı çırpılmış yumurta ve tostları sevdiğini söylüyor. Annesi ve babası ayrılan Yusuf, yazın İrlanda’ya gidip dedesiyle balık tutmanın hayalini kuruyor.

Alexandra (9 yaşında) ve Jessica Lewis (8 yaşında), ABD
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Dedesi ve babasıyla yaşayan kızlar, bahçelerinde organik meyve yetiştiriyorlar. Böğürtlen, üzüm, armut, şeftali, muz, nar, ahududu, incir yetiştirdikleri meyveler arasında. Ayrıca kızlar bahçelerinde tavuk da bakıyorlar. Her gün tazecik yumurtalar alıyorlar.

Anchal Sahani, 10 yaşında, Hindistan
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Ailesi ve 2 kardeşiyle kulübede yaşayan Anchai, Mumbai'nin dışındaki bir şantiye alanında yaşıyor. Genel olarak ev yapımı köri, gözleme ve mercimek gibi besinlerle besleniyor.

Greta Moeller, 7 yaşında, Almanya

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Greta Meolker'in en sevdiği yemek patates püresi ve balık kroket. Greta'nin en sevdiği tatlı ise sütlaç.

Isiah Dedrick, 16 yaşında, ABD

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En sevdiği yemekler kadınbudu köfte ve tavuk. Anneannesi, Isiah'ın gazlı içecekler içmesine müsade etmiyor.

Andrea Testa, 9 yaşında, İtalya

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Andrea'nın favori yemeği pastırmalı, carbonara soslu makarna. Karbanbahar ise en sevmediği yemek. Andrea, portakal çiçeği ve vişne kokusunu çok seviyor.

Kaynak: NTV


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Anahtar Kelimeler:
gıda ve beslenme yemek kültürü

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