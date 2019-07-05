Hem benzer hem de çok farklıyız: Dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar neler yiyor?

Nur Zahra Alya Nabila Binti Mustakim, 7 yaşında, Malezya Nur Zahra, Kuala Lumpur'da yaşıyor. Genelde ev yapımı yemeklerle besleniyor. Sevdiği yemekler arasında; pirinç, haşlanmış yumurta, salatalık, yer fıstığı, ançüez var. Favori yiyeceği ise yöresel bir yemek olan nasi lemak.

Meissa Ndiaye, 11 yaşında, Senegal Ndiaye, Dakar'ın çöl kısmında yaşıyor. Oldukça yoksul bir bölgede yaşayan Ndiaye, keçi etini ve tatlı yiyecekleri çok seviyor. Fakat haftalık menüsünde az miktarda et bulunuyor.

Kawakanih Yawalapiti, 9 yaşında, Brezilya Yawalapiti, Brezilya'da Amazon Ormanları'nda yaşayan 9 yaşında bir çocuk. Sade beslenme şekline sahip. Yawalapiti'nin yediği şeyler arasında; balık, manyok bitlisi, meyve, kuru yemişler ve yulaf lapası bulunuyor. Yawalapiti, ekosistemlerine özgü bitki tohumlarını toplayarak onları tüketiyor.

Gregg Segal, farklı kültürden, farklı kimlikten çocukların neler yediklerini fotoğrafladı. Görüntülerin hepsi çok etkileyici. Çocukların yedikleri yiyecekler fotoğraf karesine girdi. İşte sanatçının objektifinden renkli kareler...

Rosalie Durand, 10 yaşına, Fransa



Annesi ve babası ayrı olduğu için haftanın belirli günleri 2 farklı evde yaşıyor Rosalie. Babası sayesinde krep yapmayı ve çeşitli salatalar hazırlamayı biliyor. Rosalie'nin yemek listesinde sıkça karşımıza çıkan şey ise taze balıklar.

Yusuf Abdullah Al Muhairi, 9 yaşında, Birleşik Arap Emirlikleri



Yusuf Abdullah, annesinin yaptığı çırpılmış yumurta ve tostları sevdiğini söylüyor. Annesi ve babası ayrılan Yusuf, yazın İrlanda’ya gidip dedesiyle balık tutmanın hayalini kuruyor.

Alexandra (9 yaşında) ve Jessica Lewis (8 yaşında), ABD



Dedesi ve babasıyla yaşayan kızlar, bahçelerinde organik meyve yetiştiriyorlar. Böğürtlen, üzüm, armut, şeftali, muz, nar, ahududu, incir yetiştirdikleri meyveler arasında. Ayrıca kızlar bahçelerinde tavuk da bakıyorlar. Her gün tazecik yumurtalar alıyorlar.

Anchal Sahani, 10 yaşında, Hindistan



Ailesi ve 2 kardeşiyle kulübede yaşayan Anchai, Mumbai'nin dışındaki bir şantiye alanında yaşıyor. Genel olarak ev yapımı köri, gözleme ve mercimek gibi besinlerle besleniyor.