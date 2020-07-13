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Hem çok pratik hem çok lezzetli! Evde hazırlayabileceğiniz çıtır mini pide tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Türk mutfağının sembol tatlarından birisi olan pidenin birçok lezzetli çeşidi yemek saatlerinin vazgeçilmezi. Türk insanının damağını çatlatan bu lezzet, dünyanın her yanından insanın beğenisini kazanıyor. Fırınlarda yapılan çeşit çeşit pidenin mini versiyonunu evlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte karşınızda evde çıtır mini pide tarifi...

Hem çok pratik hem çok lezzetli! Evde hazırlayabileceğiniz çıtır mini pide tarifi...

Pideler hamurunun şekline göre uzun kapalı, uzun açık ve yuvarlak olarak sınıflara ayrılır. Kıymalı, kuşbaşılı, sucuklu, yumurtalı, kavurmalı, peynirli gibi çok fazla çeşide sahip pideler, ev hanımlarının da mutfaklarında yapmaktan keyif aldıkları bir yemektir. Ekonomik boyutlara sahip mini pideler her fırında rahatlıkla yapılabilir. Bu nedenle hızlı ve pratik bir tarife sahip mini pideler güzel öğünlerin başrolü oluyor. Siz de bu lezzeti mutfağınızda yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeleri edinerek kısa sürede mükemmel bir deneyim yaşayabilirsiniz.

EVDE ÇITIR ÇITIR PİDE YAPIMI

Türk lezzetlerinin başından gelen pidelerinin mini boyutta olanlarının yapımı fırınlarda hazırlananlara göre farklılık gösterse de özenle hazırlanıldığında aynı tadı alırsınız.

MİNİ PİDE HAZIRLAMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 su bardağı un
  • yarım su bardağı sıvı yağ
  • yarım su bardağı yoğurt
  • yarım su bardağı ılık süt
  • 1 adet yumurta
  • 10 gram maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

  • 150-200 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 adet sivri biber
  • 1 tutam maydanoz
  • yarım çay kaşığı karabiber
  • tuz, pul biber
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı su

ÇITIR MİNİ PİDENİZİ KOLAYCA HAZIRLAMA ADIMLARI

Ekran Alıntısı

Tüm malzemelerinizi topladıktan sonra geriye hazırlamak kaldı. Kolayca sindirilebilir bir mini pide yapmanın adımlarını kolayca uygulayabilirsiniz.

  • Yoğurma kabında süt, toz şeker ve toz mayayı karıştırarak başlayın.
  • Köpürene kadar ortalama 5 dakika bekletin. Bu işlem ön mayalama içindir.
  • Un dışında tüm malzemeleri yoğurma kabına ekleyin.
  • Daha sonra unu yavaş yavaş katarak kulak memesi kıvamında yoğurun.
  • Mayalanıp iki kat büyüklüğe ulaşması için üzerini folyo ve bir örtü ile kapatın.
  • Mandalina büyüklüğünde mayalı hamurları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklarla yerleştirin.
  • Tepsideki hamurları iç harcı hazırlarken birazcık mayalandırın.
  • Temiz bir örtüyle hamurun üzerini kapatarak kurumasını engelleyin.
  • Salçayı, kıymayı, sıvı yağı, maydanozu, suyu, tuzu, biberi ve soğanı karıştırın.
  • İç harç hazır olduktan sonra elinizle hamura şekil verin.
  • Ortadaki hamuru kenarlara doğru ittirin.
  • Ortasının fazla kabarmasını engellemek için inceltmeye dikkat edin.
  • Daha sonra çatalı ortaya kısıma batırın.
  • Hazırladığınız iç harcı eliniz ile hamurun orta kısmına yayın.
  • Kenarlarına yumurtanın sarısı sürülmüş şekilde ortalama 10 dakika bekleyin.
  • Önceden ısıttığınız 200 santigrat derecelik fırında kızartın.
  • Fırından çıkardıktan sonra sıvı yağı kenarlarına sürün.
  • Afiyetle yiyebileceğiniz yaklaşık 20 tane çıtır mini pideler hazır. Fazla soğutmadan keyifle tüketin.
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