Hem çok pratik hem çok lezzetli! Evde hazırlayabileceğiniz çıtır mini pide tarifi...

Pideler hamurunun şekline göre uzun kapalı, uzun açık ve yuvarlak olarak sınıflara ayrılır. Kıymalı, kuşbaşılı, sucuklu, yumurtalı, kavurmalı, peynirli gibi çok fazla çeşide sahip pideler, ev hanımlarının da mutfaklarında yapmaktan keyif aldıkları bir yemektir. Ekonomik boyutlara sahip mini pideler her fırında rahatlıkla yapılabilir. Bu nedenle hızlı ve pratik bir tarife sahip mini pideler güzel öğünlerin başrolü oluyor. Siz de bu lezzeti mutfağınızda yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeleri edinerek kısa sürede mükemmel bir deneyim yaşayabilirsiniz.

EVDE ÇITIR ÇITIR PİDE YAPIMI

Türk lezzetlerinin başından gelen pidelerinin mini boyutta olanlarının yapımı fırınlarda hazırlananlara göre farklılık gösterse de özenle hazırlanıldığında aynı tadı alırsınız.

MİNİ PİDE HAZIRLAMAK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Hamuru için:

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

yarım su bardağı sıvı yağ

yarım su bardağı yoğurt

yarım su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

10 gram maya

1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

150-200 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet sivri biber

1 tutam maydanoz

yarım çay kaşığı karabiber

tuz, pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı su

ÇITIR MİNİ PİDENİZİ KOLAYCA HAZIRLAMA ADIMLARI

Tüm malzemelerinizi topladıktan sonra geriye hazırlamak kaldı. Kolayca sindirilebilir bir mini pide yapmanın adımlarını kolayca uygulayabilirsiniz.