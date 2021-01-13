Hem doyurucu hem lezzetli! Beyaz peynirli tahıl salatası nasıl yapılır?

Salata denildiğinde pek çok kişi doymadan geçireceği bir öğün endişesine kapılsa da bu düşünceyi kırmak mümkün. Bazen yemeklere eşlik eden bazense diyet için tek başına tüketilen salatayı canınızın çekeceği bir menü haline getirmeye ne dersiniz?

Diyette olanların korkularını alt üst edecek, sağlıklı yaşam için yediklerine dikkat edenlerinse dostu olacak bir salata tarifi ile karşınızdayız. İçinde buğdaydan mercimeğe, beyaz peynirden domatese, kabaktan hardala kadar çeşitli malzemeler kullanarak hazırlayabileceğiniz beyaz peynirli tahıl salatası tarifi günün büyük bölümünü tok geçirmenizi sağlayacak. Üstelik lezzetle tüketeceğiniz sosuyla tarif defterinizde en çok baktığınız sayfalar arasında yer alacak.

İşte doyurucu salata tarifi arayanlar için nefis bir tat...

BEYAZ PEYNİRLİ TAHIL SALATASI TARİFİ

MALZEMELER:

Frik buğday,

Buğday,

Mercimek,

Beyaz peynir küpleri,

Domates,

Izgara kabak,

Roka,

Deniz tuzu,

Hardal,

Şeker,

Limon,

Zeytinyağı,

Karabiber

BEYAZ PEYNİRLİ TAHIL SALATASI NASIL YAPILIR?

MALZMELERİN HAZIRLANIŞI:

Beyaz peynirli tahıl salatası için öncelikle kullanılacak malzemelerimizi hazırlıyoruz. Bunun için pişmiş buğday ve firik buğday 1 saat su içerisinde pişirilir. Mercimek ise, 20 dakika kadar su içerisinde pişirilir.

Beyaz peynirler küp halinde doğranır. Domatesler, zeytinyağı ve taze baharatla fırında yavaş yavaş pişirilir, fırının sıcaklığı 80-90 derece civarında olmalıdır.

Roka ise taze olmalıdır. Sos için de deniz tuzu, hardal, şeker, zeytinyağı, taze limon ve karabiber kullanacağız.

BEYAZ PEYNİRLİ TAHIL SALATASI SOSU YAPIMI

Bu hazırlıkların ardından beyaz peynirli tahıl salatası için, sos yapımına geçeceğiz. Yapımı çok basittir ancak en güzel ürünleri kullanmak gerekir. İşte adım adım salata sosu tarifi: