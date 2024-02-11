Hem Galatasaray hem Fenerbahçe... İki takım da kabul etti! TFF'den Süper Kupa için karar

Normal şartlarda 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistan cephesinin çirkin tavurları sonrası ertelenen Süper Kupa final mücadelesi için alınan ödemelere dair kara verildi.

İKİ TAKIM DA KABUL ETTİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilmesine karar verilirken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul etti.

NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağına dair belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil. Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.





