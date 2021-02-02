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Hem göze hem mideye! Bol soslu sarımsaklı gül mantısı tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Kayseri mantısı, patatesli mantı, yağ mantısı... Mantı hangi şekilde ya da hangi isimde olursa olsun kuşkusuz kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet. Biz de, mutfağımızda sevilerek tüketilen yemeklerin başında gelen mantıyı, bu kez gül şeklinde yapmayı denedik. Hem göze, hem de mideye hitap eden bu eşsiz ve nefis tat yapılışı açısından diğerlerine nazaran daha kolay. İşte başlıyoruz.

Klasik mantılardan tabii ki vazgeçmeyeceğiz fakat arada değişiklik yapmak da lazım değil mi? Gül şeklindeki yaptığımız bu mantılar değişimin en harika örneği.

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz (hamur için)
  • Göz kararı aldığı kadar su
  • 250 gr yağsız dana kıyma
  • 1 adet rendelenmiş kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 su bardağı domates suyu
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 kase yoğurt
  • Göz kararı kuru nane

(8-10 Kişilik - 60 dakika)

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GÜL MANTISI YAPILIŞI

Adım 1: Un ve tuzu karıştırın. Sonra ortasını açıp yeterince su ilave ederek hamurunuzu hazırlayın. Kuru bir yerde üzerine bir bez örterek bir süre dinlendirin.

Adım 2: Bu arada kıymayı, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberle yoğurun. Dinlenmiş olan hamur ile yufkalar açarak 8-10 cm 'lik daireler çıkarın.

Adım 3: 4 adet daireyi iç içe ve yan yana dizerek orta kısmına hazırladığınız kıymadan koyun ve daireleri aşağıdan yukarı doğru kapatın. Sonrasında rulo şeklinde sararak gül şeklini verin ve borcama dizin.

Adım 4: 200 derecelik fırında 15-20 dk pişirin. Mantılar fırında pişerken, domates suyu ve zeytinyağını bir tencerede kaynatın.

Adım 5: Fırından çıkan mantıların üzerine hazırladığınız domates sosunu dökün. Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.

Adım 6: Sarımsaklı yoğurt ve kuru nane ile servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Açtığınız yufkaların olabildiğince ince olması gerekiyor.

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