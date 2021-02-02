Hem göze hem mideye! Bol soslu sarımsaklı gül mantısı tarifi

Klasik mantılardan tabii ki vazgeçmeyeceğiz fakat arada değişiklik yapmak da lazım değil mi? Gül şeklindeki yaptığımız bu mantılar değişimin en harika örneği.
(8-10 Kişilik - 60 dakika)
Adım 1: Un ve tuzu karıştırın. Sonra ortasını açıp yeterince su ilave ederek hamurunuzu hazırlayın. Kuru bir yerde üzerine bir bez örterek bir süre dinlendirin.
Adım 2: Bu arada kıymayı, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberle yoğurun. Dinlenmiş olan hamur ile yufkalar açarak 8-10 cm 'lik daireler çıkarın.
Adım 3: 4 adet daireyi iç içe ve yan yana dizerek orta kısmına hazırladığınız kıymadan koyun ve daireleri aşağıdan yukarı doğru kapatın. Sonrasında rulo şeklinde sararak gül şeklini verin ve borcama dizin.
Adım 4: 200 derecelik fırında 15-20 dk pişirin. Mantılar fırında pişerken, domates suyu ve zeytinyağını bir tencerede kaynatın.
Adım 5: Fırından çıkan mantıların üzerine hazırladığınız domates sosunu dökün. Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın.
Adım 6: Sarımsaklı yoğurt ve kuru nane ile servis edebilirsiniz.
Açtığınız yufkaların olabildiğince ince olması gerekiyor.
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