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Hem göze hem mideye hitap ediyor: Şifa dolu lebeniye çorbası tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.11.2020 07:38 | Son Güncelleme:
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Hem göze hem mideye hitap ediyor: Şifa dolu lebeniye çorbası tarifi

Çorbanın içerisinde neler yok ki? Nohuttan pirince zengin içeriği ile hem mideye hem de göze hitap eden lebeniye çorbasının bazını yoğurt oluşturuyor. Bol malzemesi, minik köfteleri gözünüzü korkutmasın çünkü lebeniye çorbasını pratik bir şekilde yapmanız mümkün!

Adını Arapça "leben" sözcüğünden alan çorba, adeta bir lezzet şöleni ve vitamin deposu. Lezzeti ile yiyeni mutlu eden lebeniye çorbası içerisindeki malzemelerle de oldukça doyurucu. Bir öğün olarak bile tüketilebilecek olan çorba, sağlıklı bir şekilde karnını doyurmak isteyenlere göz kırpıyor. İşlem sırasını planlarsanız oldukça kolay bir şekilde çorbayı yapabilirsiniz.

LEBENİYE ÇORBASININ MALZEMELERİ

  • 2.5 litre su
  • 1 su bardağı nohut
  • 1 su bardağı pirinç
  • 100 gram dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • Yarım su bardağı un
  • 2 adet yumurta (1 yumurtanın tamamı ve 1 yumurtanın sarısı)
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 500 gram süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı kuru nane

LEBENİYE ÇORBASININ YAPILIŞI

  • Nohutları akşamdan ıslatın ve haşlayın.
  • Haşlanan nohutları ve pirinci kaynayan suya ekleyin. Kısık ateşte kaynamaya devam etmesi için bırakın.
  • İnce bulgur, un, yumurtanın tamamı, tuz ve kırmızı toz biberi çukur bir kaba koyun. Yavaş yavaş su ekleyerek hamur kıvamına getirin. Bu karışımdan nohut büyüklüğünde toplar ayırarak yuvarlayın. Ardından bu topları nohut ve pirincin olduğu kaynayan suya ekleyin.
  • Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Bu köfteleri kızgın yağda kızartın. Kızaran köfteleri de nohut, pirinç ve bulgur toplarının olduğu suya atın.
  • Çorbanın terbiyesi için süzme yoğurt ve 1 yumurtanın sarısını güzelce çırpın. Üzerine çorbadan bir kepçe alıp ılıklaştırın ve karışımı çorbaya ekleyin. Çorbanın kesilmemesi için sürekli karıştırın ve yoğurt karışımını yavaş yavaş ekleyin.
  • Yoğurtla buluşan çorbaya tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırmaya devam edin. Çorba iyice kaynadıktan sonra altını kısarak ateşte bırakın.
  • Son adımda çorbanın lezzetini arttırmak için üzerine lezzetli bir sos yapabilirsiniz. Bu sos için tereyağını eritin ve üzerine kuru nane ekleyin. Acıyı çok seviyorsanız; kuru nanenin yanında pul biber ya da isot da koyabilirsiniz.
  • Pişmiş olan çorbanın üzerine sosunu dökerek servis edebilirsiniz.
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