Hem göze hem mideye hitap ediyor: Şifa dolu lebeniye çorbası tarifi

Adını Arapça "leben" sözcüğünden alan çorba, adeta bir lezzet şöleni ve vitamin deposu. Lezzeti ile yiyeni mutlu eden lebeniye çorbası içerisindeki malzemelerle de oldukça doyurucu. Bir öğün olarak bile tüketilebilecek olan çorba, sağlıklı bir şekilde karnını doyurmak isteyenlere göz kırpıyor. İşlem sırasını planlarsanız oldukça kolay bir şekilde çorbayı yapabilirsiniz.

LEBENİYE ÇORBASININ MALZEMELERİ

2.5 litre su

1 su bardağı nohut

1 su bardağı pirinç

100 gram dana kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı un

2 adet yumurta (1 yumurtanın tamamı ve 1 yumurtanın sarısı)

Yarım çay kaşığı pul biber

500 gram süzme yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

LEBENİYE ÇORBASININ YAPILIŞI