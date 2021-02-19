Hem göze hem mideye: Kahvaltı sofrasında farklılık isteyenlere kahvaltılık tarifler!

Özellikle hafta sonu kahvaltılarımızı uzuuuun uzun yapmak isteriz ya, işte tam bu duruma uygun çeşit çeşit kahvaltılık tarifleri hazırladık. Buyurun bakalım.

LOR PEYNİRLİ PİZZA

Malzemeler

1 su bardağı ılık su

2 çay kaşığı toz şeker

35 gr kuru maya

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 kase mozzarella peyniri

1/2 kase lor peyniri

3 yemek kaşığı domates sosu

1 tatlı kaşığı salça (sos için)

2 diş sarımsak (sos için)

göz kararı baharatlar (pul biber, tuz, karabiber, kekik)

8 dilim sucuk

(6-8 Kişilik - 40 dakika)

Hazırlanışı

Ilık su, toz şeker ve kuru mayayı çözdürüp hamurda kullanıma hazır hale gelmesi için bir kapta karıştırın. Bu karışımı kenara alın ve hamurun diğer malzemelerini hazırlamaya başlayın.

3 su bardağı un ve 1 çay kaşığı tuzu bir karıştırma kabında karıştırın. Ortasını açıp mayalı karışımı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını dökün. Yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Yumuşak hamuru hafifçe unlanmış bir yüzeye alın ve yoğurun. Yaklaşık 8-10 dakika bu işleme devam edin. Hamuru bir süreliğine kenara alın ve sosu hazırlayın. (Sos için tavaya domates sosu, salça, sarımsak ve baharatları ekleyin piştikten sonra soğumaya bırakın)

Hafif unlanmış bir yüzeyde oklavayla hamura yuvarlak veya dikdörtgen pizza hamuru şekli verin. Üzerine hazırlamış olduğunuz pizza sosu her yerine gelecek şekilde sürün (Bir kısım sosu daha sonra kullanmak üzere ayırın). Ardından hamurun üzerine rendelenmiş mozzarella peynirini ve lor peyniri dökün.

Sonra hamuru uzunlamasına dürün. Dürümü ortadan ikiye kesin ve hamurun üzerine pizza sosunun kalanını sürün. Ardından her iki ucunda da birer cm kalacak şekilde dürümlerin üst kısmında uzunlamasına yarık açın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alın önceden ısıtılmış fırında 190 derecede 20 dakika pişirin. 20 dakika sonra fırından hafifçe çıkarın ve üzerlerine tekrar lor peyniri ve birkaç dilim sucuk ekleyin. Tekrar fırına verip 20 dakika daha pişirin.

Püf Noktası

Hazı pizza sosu da kullanabilirsiniz! İkinci 20 dakikada hamurun üzerine yağlı kağıt ile kapatabilirsiniz. Sucukların yanmamasına ve hamurunuzun içini çekmesine yardımcı olacaktır.

YENGEÇ ŞEKLİNDE SOSİS TARİFİ

Malzemeler

6 adet milföy hamuru

12 adet sosis

6 adet kaşar peyniri ya da cheddar peyniri

12 adet minik top peynir

Hardal

Bir adet yumurta sarısı

Siyah zeytin

Kürdan

(6 kişilik/ 25 dakika)

Hazırlanışı

Bir adet milföy hamurunu unladığınız tezgahta açıp uzatın. Uzun bir üçgen kesin. Üçgenin alt köşesine hardal sürüp üzerine peyniri yerleştirin. Peynirin üzerine sosisi koyup düzgünce sarın.

Sosisin iki ucuna bıçakla çizik atın. Hamurun üzerine çırptığınız yumurta sarısını sürün. Başka bir sosisin iki ucunu 1,5cm uzunluğunda kesin ve bıçakla üzerlerine boyuna çizik atın. Sosisleri ve sardığınız böreği 180 derece fırında böreğin üzeri kızarana kadar pişirin.

Ilıdıktan sonra, peynirleri kürdana geçirip yengecin gözlerinin olması gereken yere hamurun üzerine saplayın.

Pişmiş olan küçük sosis parçalarını kürdana takıp, çizilmiş kısmı ön tarafa bakacak şekilde hamurun iki kenarına saplayın. Yuvarlak şekil verdiğiniz zeytin parçalarını peynirin üzerine yapıştırıp gözlerini tamamlayın.

MİNİ SANDVİÇ KIZARTMA

12 dilim tost ekmeği

1 paket füme hindi

6 dilim kaşar peyniri

2 adet yumurta

1 fincan süt

2 su bardağı galeta unu

Peynir Sos için;

60 gr tereyağ

30 gr un

500 ml süt

1 paket cheddar peyniri

2 dal taze soğan

göz kararı tuz

göz kararı karabiber

(2 Kişilik - 30 dakika)

Hazırlanışı

Ekmeklerin ortasını yuvarlak bir kalıp yardımıyla kesin. Bir dilim hindi füme 1 dilim kaşar tekrar 1 dilim hindi koyun ve üzerini ekmekle kapatın.

İki adet yumurtayı sütle çırpın. Sandviçlerinizi önce yumurtaya daha sonra galeta ununa bulayın. Az yağlı bir tavada arkalı önlü pişirin.

Sos için tereyağını sos tenceresinde eritip unu kavurun. Sütü ekleyin, cheddar peynirlerini de ekleyin. Peynirler eriyip sos kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra doğranmış soğanları ekleyin.

AHTAPOT ŞEKLİNDE SOSİSLİ PANCAKE

Malzemeler

12-15 adet ufak sosis

2 su bardağı un

2 yumurta

2 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

Ketçap

Kızartmak için sıvıyağ

(6-8 Kişilik- 20 dakika )

Hazırlanışı

Öncelikle pancake karışımını hazırlıyoruz. Un, yumurta, süt ve kabartma tozunu bir kaba alın ve pürüzsüz hale gelene kadar mikserle çırpın. Karışıma bir fiske tuz ve biraz ketçap ilave edin. Pancake hazır.

Sosislerin yalnızca bir kenarından içe doğru ortasına gelecek kadar çizikler atın. (Kızarmaya başlayınca açılacağı için çok derin çizikler olmasın) Her bir sosisin sadece tek tarafına çizikler atın.

Tüm sosisler için aynı işlemi tekrarlayın.

Tavayı yağlayın ve yağın kızmasını sağlayın. Sosislerin çizik atılmayan taraflarını pancake karışımına batırın. Kızaran yağın içerisine atıp ters düz yaparak kızartın.

3 PEYNİRLİ EKMEK

Malzemeler

1 adet ekmek

3 dilim kaşar peyniri

3 dilim cheddar peyniri

3 dilim beyaz peynir

3 dilim pastırma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı esmer şeker

göz kararı biberiye

göz kararı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

Göz kararı tuz, biber

(8-10 Kişilik - 35 dakika)

Hazırlanışı

Öncelikle kocaman bir ekmek alıyoruz. İster kepek, ister çavdar, ister tam buğday isterseniz de beyaz ekmek:) Önemli olan biraz enli olması. Ekmeğin büyüklüğüne göre üst kısımdan üç adet pencere açıyoruz (Üç ayrı kare olacak şekilde) Çıkardığımız kareleri şeritler halinde dilimleyip bir kenara alıyoruz.

Bu aşamada peynirlerin tamamını dilimlere ayırıyor ya da rendeliyoruz. Bu tarif için her bir peynirden üçer dilim kullanıldı (Siz ekmeğinizin büyüklüğüne göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz). Ekmek kıtırları için gerekecek sosu da hazırlıyoruz. Bir kasede zeytinyağı, dilimlenmiş sarımsakları, kıyılmış maydanoz ve tuzu karıştırın bir kenara alın.

Sıcak malzemeleri de bu süreçte hazırlıyoruz. Bir tavada çok az yağ ile dilimlenmiş pastırmaları pişirin. Diğer bir tavada yine çok az yağ ile jülyen doğranmış soğanı 1 yemek kaşığı esmer şeker ilave ederek karamelize olacak şekilde pişirin.

Açılan pencereleri doldurma zamanı... İlk pencereye bir dilim cheddar koyun. Üzerine biraz karamelize edilmiş soğandan ekleyin. Üzerine bir dilim daha cheddar ve tekrar soğandan ekleyin. En üst katı bir dilim daha cheddar peyniri ile kapatın. Diğer pencereye bir dilim beyaz peynir koyun ve üzerine biberiye serpiştirin. Aynı şekilde 3 kat olacak şekilde doldurun. Bir diğerini ise, rendelenmiş kaşar peyniri ve daha önce hazırlanan pastırma ile aynı süreci takip ederek doldurun. Eğer malzemeler fazla fazla gelsin ve fırının ısısıyla ekmeğin üzerine taşsın isterseniz de en üst kata daha fazla peynir ekleyebilirsiniz.

Ekmeği fırın tepsisine lın. Ekmekten ayırdığımız dilimlenmiş ekmek şeritlerinin üzerlerine daha önce hazırlanan maydanozlu, sarımsaklı sosu gezdirin. Hem ekmeği hem de ekmek şeritlerini fırına verin. Yaklaşık 180-185 derecede 30 dakikada peynirleriniz eriyecek ve müthiş bir görüntü çıkacak ortaya...

PEYNİR ÇUBUKLARI

Malzemeler

250 gram çubuk şeklinde kesilmiş dil peyniri

1 adet yumurta

1/4 su bardağı süt

1/2 su bardağı un

1/4 su bardağı galeta unu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

(2-8 Kişilik - 10 dakika)

Hazırlanışı

Bir kasede yumurta, süt, karabiber ve tuzu iyice çırpın. Başka bir kasede un, mısır unu ve baharatları karıştırın. Galeta ununu da ayrı bir tabağa alın.

Bu arada bolca sıvı yağını kızartma tenceresine koyun ve iyice kızmasını sağlayın.

Peynir çubuklarını önce yumurtaya sonra unlu karışıma, tekrar yumurtaya ve en son da galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.

Püf Noktası

Yağ çok kızgın olduğu için peynir çubukları çok çabuk kızaracaktır, bu aşamada çok dikkatli olunmalıdır. Fazla yağını çekmek için kağıt havlu üzerine çıkarabilirsiniz.



