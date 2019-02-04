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Hem hesaplı hem lezzetli: Diyarbakır baklavası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan sütlü Nuriye tatlısı, fiyatının uygun ve hafif olması nedeniyle rağbet görüyor.

Hem hesaplı hem lezzetli: Diyarbakır baklavası

Halk arasında "Diyarbakır baklavası" olarak da adlandırılan tatlı, badem ve 20 kat yufkayla hazırlanıyor, üzerine sütlü şerbet dökülüyor.

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Kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan sütlü Nuriye, baklava çeşitlerine göre fiyatının uygun olması nedeniyle de tercih ediliyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde işletme sahibi Ahmet Altunbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sütlü Nuriye'nin, Osmanlı saraylarında yapılan bir tatlı olarak bilindiğini söyledi.

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Bu tatlının, Diyarbakır'da çok fazla tüketildiği için kentin kültürüyle özdeşleştiğini dile getiren Altunbay, "Nasıl Gaziantep'te fıstık yetiştiği için fıstıklı baklava meşhursa, bademden dolayı Diyarbakır'ın da sütlü Nuriye tatlısı meşhur" dedi.

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Sütlü Nuriye'nin Türkiye'nin her yerinde sevilen bir tatlı haline geldiğini ifade eden Altunbay, şöyle konuştu:

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"Sütlü Nuriye, diğer baklavalara göre çok daha hafif. Hafif olmasının nedeni, şerbetinin sütle yapılması, fıstık yerine badem kullanılması ve ağızda kolayca dağılmasıdır. Bu tatlı sipariş üzerine yapılıyor. Bir gün önce siparişleri alıyoruz. Kargoyla il dışına da gönderiyoruz. Eski müşterileri var, özellikle Diyarbakır merkezde doğup büyüyen ve il dışında yaşayanlar bu tatlıyı tercih ediyor."

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Baklava ustası Mehmet Emin Gezer ise sütlü Nuriye'nin kentin has tatlıları arasında olduğunu, geçmiş yıllarda evlerde hazırlandığını, şimdi ise çeşitli işletmelerde yapıldığını dile getirdi.

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Bu tatlının maliyetinin de düşük olduğunu bildiren Gezer, baklavanın kilogramının 65, sütlü Nuriye'nin 45 lira olduğunu ifade etti.

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Tatlının hazırlanmasına ilişkin "İşin püf noktası, yağ parmağı yakmayacak, süt de ılık olacak." diyen Gezer, şunları kaydetti:
"Diğer baklava çeşitlerine göre ucuz olan bu tatlının içine bolca badem koyuyoruz. Hamuru bol yumurtayla hazırlıyoruz. Yirmi kat yufka kullanıyoruz. Yarım saat fırında piştikten sonra ılık sütten yapılmış şerbetle servise hazır hale geliyoruz. Baklava Gaziantep'e, burma kadayıf ve sütlü Nuriye Diyarbakır'a aittir."

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Anahtar Kelimeler:
sütlü nuriye şerbetli tatlılar

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