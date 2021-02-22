Hem kolay hem pratik kahvaltı önerileri ile uzun süre tok hissedeceksiniz

Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinenlerin vazgeçilmezlerinden olan günün ilk öğünü, çoğu zaman fazla vakit ayırmak gerektiğinden önemsenmeyebiliyor. Ancak sabah uykusunu bölmek istemeyenler için farklı kahvaltı önerileri ile güne tok başlamak mümkün. Hazırlarken fazla zaman almadığı gibi lezzetinden de ödün vermeyen bu kahvaltı önerileri hem sağlıklı bir yaşam sürmeyi hem de uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.
Kahvaltı önerilerinde pratik lezzetler kadar keyifle ve sevgiyle hazırlanan donatılmış kahvaltı sofrası önerileri de pek çok kişi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Zengin Türk mutfağı sayesinde yedikçe yedirten kahvaltı menüsü önerileri arasında şölen havası arayanlar için olanak sağlayan lezzetler de bulunuyor. İşte diyet yapanların, pratik lezzet arayanların ya da lezzetli bir sofra donatmak isteyenlerin rahatlıkla aradığını bulabileceği kahvaltı önerileri...
KAHVALTI ÖNERİLERİNDE PRATİK LEZZETLER
Vücudumuz beslenmeye en çok sabah ihtiyaç duyar. Gün içinde yapacağımız fiziksel ve zihinsel aktivitelerimizin ilk enerji kaynağı olan kahvaltı, günlük enerji ihtiyacımızın da ortalama 4'te 1'ini karşılar. Bu kadar yararının yanı sıra bir de lezzeti vardır, mis kokusu vardır kahvaltının. Hele de kızarmış ekmeğin odaları kaplayan kokusu burnumuza iliştiğinde kim hayır diyebilir ki o lezzetli sofraya?
Günümüz koşullarında hayat akışımız her ne kadar hızlı bir tempoya bağlı olsa da kahvaltı önerisinde pratik lezzetler için yalnızca 10 dakika ayırmanız yeterli.
FIRINDA KIZARMIŞ EKMEK TARİFİ İLE PİZZA LEZZETİNDE KAHVALTI
Malzemeler:
- 1 su bardağı ezilmiş beyaz peynir
- 1 su bardağı ince doğranmış yada rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 tane yumurta
- 1 tane kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış domates
- 2 tane ince doğranmış sivri biber
- 2-3 dal ince kıyılmış maydanoz
- 5- 6 tane kare tost ekmeği (normal ekmeği ince dilimleyerek de kullanabilirsiniz)
- Oda ısısında yumuşamış tereyağ
Tarifi:
- Önceden hazırladığını kaşar peynirini, beyaz peyniri ve yumurtayı karıştırın.
- İçine doğradığınız sivri biberleri, domatesleri ve maydanozları ekleyin,hepsini karıştırın.
- Bu esnada fırınınızı 180-200 derecede ısıtmak için açın.
- Ekmeklere tereyağ sürün.
- Hazırladığınız harcı ekmeklerin üzerine sürün ve fırına verin.
- Ekmekler kızarana kadar fırında pişmesi için bırakın.
Püf Noktaları:
- Hazırlanan harcın sıvık olmaması önemli. Ekmeklerin üzerinde duracak kıvamda olmasına özen gösterin.
- Tereyağ oda ısısında beklemiş olmalı.
- Fırının önceden ısıtılmış olması peynirlerin dağılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
- Kullanılan yumurta, verdiği tadın yanı sıra karışımınızı bir arada tutma rolünü üstlenir.
KAHVALTIYA ZAMAN BULAMAYANLARA SUCUKLU AÇIK TOST TARİFİ
Malzemeler:
- 2 tane hamburger ekmeği
- 10 dilim sucuk
- 4 dilim kaşar peyniri
- 2 tane domates
- 8 tane kapari turşusu
- 1 çay kaşığı kekik
Yapılışı:
- Hamburger ekmeğini ortadan iki eşit parçaya bölün.
- Üzerine sucuk ve domatesleri ekleyin.
- Ardından kaşar peynirleri ve isteğe göre kapari turşularını ekleyin.
- Önceden ısıttığınız 165 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra üzerine kekik serperek tüketebilirsiniz.
SUSAMLI EKMEKLERLE KAŞARLI DOMATESLİ SİMİT TARİFİ
Malzemeler:
- 2 tane bol susamlı ekmek
- 100 gram kaşar
- 4 tane çarliston biber
- 2 tane kapya biber
- 4 tane cherry domates
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
- Akşamdan aldığınız susamlı ekmekleri ortadan iki eşit parçaya bölün. Alt kısmının içini çıkartarak çukur haline getirin.
- Domatesleri ve biberleri küp küp doğrayın. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Ardından içini çıkardığınız ekmeğin üzerine ekleyin.
- Karışımın ardındansa rendelenmiş kaşar peynirleri ekleyin.
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 5 ila 10 dakika arasında pişirin.
- Bol malzemeli lezzetli mi lezzetli simitleriniz servise hazır.
GÖZLEME TARİFİ
Anadolu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan, köy kahvaltısı denince akla ilk gelen gözleme ile sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Büyükten küçüğe herkesin sevdiği, kahvaltı kültürünün olmazsa olmazı gözleme sucuklu, kaşarlı, patatesli gibi çeşitleriyle her damağa hitap eder. Çay ile uyumu dillere destan olmuş bu lezzet, hazır yufka kullanıldığında çok pratik, evde açılan yufka ile hazırlandığındaysa lezzetine hiçbir yiyeceğin yetişemediği bir tarife dönüşür. Peki bu lezzeti sofralarla buluşturmak için hangi adımların izlenmesi gerekir? İşte yemeye doyamayacağınız gözleme tarifi:
Gözleme için Malzemeler:
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1/2 yemek kaşığı kuru maya
- 1 çay kaşığı tuz
Peynirli Gözleme İçi için Malzemeler:
- 200 gr Lor Peyniri
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar
- 1/4 demet maydonoz
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı pul biber
Kıymalı Gözleme İçi için Malzemeler:
- 100 gr kıyma
- Yarım kuru soğan rendesi
- 1 domates rendesi
- 1/4 demet maydonoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
Patatesli Gözleme İçi için Malzemeler:
- 1 adet haşlanmış patates
- 1 dilim beyaz peynir
- 1/4 demet maydonoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
Yapılışı
- Geniş bir kaba ılık su ve mayayı ilave edip karıştırdıktan sonra bir süre bekletelim.
- Yavaş yavaş eklediğimiz un ve tuz ile yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım.
- Hava almayacak şekilde nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirelim.
- Bekleme esnasında iç harçlarını hazırlayalım.
Peynirli İç Harcı:
Tuz ve pul biberi ince kıyılmış maydanozla birlikte kaşar ve lor peynirine karıştırılır.
Patatesli İç Harcı:
Patatesli çatalla ezilerek ufaladığımız peynirle karıştırılır.
Kıymalı Gözleme İç Harcı:
Kıymayı hazırladığımız domates ve soğan rendesi ile çiğ biçimde yoğurulur.
- İç harcımızı hazırladıktan sonra beklettiğimiz hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp önceden unladığımız tezgahta oklava yardımı ile açalım.
- İç harcımızı açtığımız hamurlara güzelce yayarak kenarlarını kapatalım.
- Saç tava veya yağsız yapışmaz teflon tavada kızartmaya geçelim.
- Tavadan aldıktan sonra gözlemenin iki yüzüde tereyağı ile yağlayıp servise sunabiliriz. Afiyet olsun.
TAVADA TOST TARİFİ: GRILLED CHEESE
Malzemeler:
- 2 adet tost ekmeği
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 2 dilim cheddar peynir
Yapılışı:
- Tost ekmeklerden birinin üzerine cheddar peyniri koyun.
- Üzerine kurutulmuş domates ekleyin.
- Ardından ikinci dilim tost ekmeği ile malzemelerin üzerini kapatın.
- Tost ekmeklerine oda sıcaklığında beklemiş tereyağı sürün.
- Ekmekleri üçgen şeklinde kesin.
- Kızdırdığınız tavaya tost ekmeklerini yerleştirin. Birkaç dakika içinde hazır olacak bu tost tarifini sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
- Tostunuzu tavada pişirmeniz durumunda tost makinesinden daha hızlı hazır olacağından zaman kazanabilirsiniz.
MAYASIZ PİŞİ NASIL YAPILIR?
Kahvaltı önerileri arasında ilk akla gelenlerden biri de pişi tarifidir. Hamurun mayalanmasını bekleyecek zamanı olmayanların severek tercih edeceği mayasız pişi tarifi, lezzetli ve pratik bir kahvaltı sofrası hazırlamak isteyenlere yardımcı olacak:
Malzemeler:
- 1,5 çay bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 su bardağı un
- 3 damla limon suyu
Tarif:
- Yumurta ve yoğurdu bir kapta çırpın.
- Kabartma tozu ve limon ekleyerek karıştırın.
- Ardından yavaş yavaş unu ekleyin ve yoğurun. (Eleyerek ekleyebilirsiniz.)
- Hamur koyu bir kıvam aldığında toparlamaya başlayın.
- Hafifçe un serptiğiniz tezgaha aldığınız hamur parçasını merdane yardımıyla açın.
- Orta kalınlıkta açtığınız hamurunuzu şeritler halinde kesin.
- Dikdörtgen şekil verdiğiniz pişilerinizin uçlarına küçük çizikler atın.
- Yarım su bardağı yağı kızdırdıktan sonra hamurlarınızı tavaya alarak kızartın.
- Fazla yağından arındırdığınız pişilerinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
AVOKADOLU YUMURTA TARİFİ
Malzeme:
- 1 avokado
- 2 yumurta
- 1 dilim füme et
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kekik
Yapılışı:
- Dolgun bir avokadoyu ortadan ikiye bölün. Çekirdeğini çıkarın.
- Boş kalan bölümü bir kaşıkla genişletin.
- Oyduğunuz avokadonun içinde zeytinyağ gezdirin. Kekik, tuz ve karabilber serpin.
- Yumurtaları oyulmuş kısma denk gelecek şekilde kırın.
- Ardından küçük parçalar halinde doğradığınız füme eti üzerine ekleyin.
- 160 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
- Tarifiniz servise hazır, afiyet olsun.
OMLET TARİFİ İLE HEM ZAMAN KAZANIN HEM DİNÇ KALIN
Gününüzü dinç geçirmek için gerekli enerjiye sahip olan dünya mutfağının vazgeçilmezi omlet ile sağlıklı bir sabaha uyanın. Fransızlar'dan dünyaya yayıldığı düşünülse de ilk olarak Antik İran’da yapıldığına inanılan omlet, kahvaltı önerilerinde kolay tarifler arayanlar için güzel bir seçim olabilir. Yapılışının pratik olmasının yanı sıra çok lezzetli bulunan bu tarifin nasıl yapıldığına gelin birlikte bakalım:
Malzeme:
- 4 adet yumurta
- 2 dilim beyaz peynir
- 1 çay bardağı süt
- 2 tatlı kaşığı un
- 1 çay kaşığı kekik
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı karabiber/ pul biber (İsteğe göre)
- Maydanoz (İsteğe göre)
Yapılışı:
- Derin bir kasede süt ile yumurtayı güzelce çırpalım.
- Küçük küçük parçalara ayırdığımız peyniri kasemize ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- Unu ekleyip çırpalım.
- Tuz, kekik, karabiber ve pul biberleri ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- Tavamızı ısıtıp yağımızı kızdıralım.
- Daha sonra omlet karışımımızı tavaya ekleyelim.
- Omletin alt kısmı kızardığında bir tarafından ikiye katlayalım.
- İsteğe bağlı olarak içine maydanoz da ekleyebileceğiniz omletimiz piştikten sonra servis edilebilir. Şimdiden afiyet olsun.
YUMURTALI EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
- 3 yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığıkekik
- 1/2 çay kaşığıpul biber
- 1 tane bayat ekmek (dilimlenmiş)
Yapılış:
- Yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biberi bir kaba alarak çırpıyoruz.
- Dilimlenen ekmekleri yumurtalı karışımın içine batırıyoruz.
- İçine yağ eklediğimiz tavayı kızdırıyoruz.
- Harcı içine çeken ekmek dilimlerini altın sarısı kıvama gelinceye kadar kızartıyoruz.
- Kızartma işlemini gerçekleştirirken ekmeği çevirerek iki yönünün de kızarmasını sağlıyoruz.
KIYMALI YUMURTA TARİFİ
Malzemeler:
- 4 yumurta
- 300 gram kıyma
- 2 kuru soğan
- 2 domates
- 2 acı yeşil biber
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Maydanoz
- Tuz
Yapılışı:
- Soğanları ince ince doğruyoruz.
- Zeytinyağını tavaya alıp soğanları pembeleştiriyoruz.
- Kıymayı ekleyip kavuruyoruz.
- Ardından biber, domates, baharat ve salçayı ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz.
- Suyunu çektikten sonra maydanozlarını ekleyip ve yumurtaları kırıyoruz. (İsteğe göre yumurtaları dağıtabilir ya da bütün şekilde bırakabilirsiniz.)
- Piştikten sonra ateşten alarak servis ediyoruz.
ÇILBIR TARİFİ İLE DOYURUCU BİR KAHVALTI SOFRASI HAZIRLAYABİLİRSİNİZ
Günümüzde tekrar popülerleşen Çılbır günün üç öğününde de yenilebilen bir lezzet. Onlarca kahvaltı önerilerinin arasından kolay hazırlanışı ile dikkat çeken çılbır, yüksek proteinli bir kahvaltı yapmanızı ve güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır. Peki çılbır nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı:
Malzemeler
- 1 litre su
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber, nane ve karabiber
Yapılışı
- Derin bir tencerede suyumuzu kaynatalım. Fazla fokurdatmadan altını kısıp sirke ve tuz ekleyip karıştıralım.
- Oda sıcaklığında beklettiğimiz yumurtaları bir kepçe yardımıyla sarısı bozulmayacak biçimde sirkeli suya nazikçe bırakalım.
- Yumurtaları 5 dakika kadar kaynatalım.
- İnce ince kıydığımız sarımsakları ve tuzu yoğurda ekleyip karıştıralım.
- Kaynamış olan yumurtalarımızı bir kevgir yardımı ile alıp servis tabağımıza koyalım.
- Tavada erittiğimiz tereyağına pul biber, nane ve karabiberimizi ekleyelim.
- Servis tabağındaki yumurtalarımızın üstüne yoğurduğumuzu güzelce dağıtalım.
- Köpürmeye başlayan tereyağımızı yoğurdun üstüne eklediğimizde servise hazırız. Şimdiden afiyet olsun.
MIHLAMA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı peyniri
Yapılışı:
- Sahana tereyağ ekleyin. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin.
- Sahana yavaş yavaş mısır unu ekleyin. Kaşık yardımıyla karıştırarak kavurun.
- Mısır unu renk değiştirdiğinde üzerine su ekleyin.
- Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini ekleyerek karıştırın.
- Malzemler kaynaştığında ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Tereyağ, yüzeye çıktığında ve renk değiştirdiğinde mıhlamanız servise hazır olacaktır.
SAĞLIKLI KAHVALTI ÖNERİLERİ İLE DİYETİNİZİ BOZMADAN LEZZETİN TADINA VARIN
Rutin kahvaltıdan sıkılanlar için seçenek oluşturan yukarıdaki kahvaltı önerileri ile fazla zaman ayırmadan pratik lezzetler ortaya koymanız mümkün. Peki sağlıklı kahvaltı önerileri ve diyet tarifler arayanlar kahvaltı sofralarında hangi lezzetlere yer verebilir? İşte sizin için diyet kahvaltı önerileri:
RAFADAN YUMURTA TARİFİ
Sağlıklı kahvaltı önerileri arasında vazgeçilmezlerden olan yumurta yüksek miktar protein içerdiğinden hem bağışıklık sistemine faydalıdır hem de kas ve kemik gelişimine destek verir. Yumurta farklı yöntemlerle pişirilebilir. Eğer rafadan yumurta hazırlamak istiyorsanız ortalama 5 dakikada ayırmanız yeterli. Gelelim tarifimize:
Malzemeler:
- 2 yumurta
- Pul biber
- Karabiber
- Tuz
Yapılışı:
- Yumurtaları haşlayacağımız kaba koyuyoruz ve su ilave edip ocağın altını yakıyoruz.
- Su kaynadıktan sonra 2 dakika daha bekletip ocağın altını kapatıyoruz.
- Yumurtaları kısa bir süre soğuk suda bekletip kabuklarını soyuyoruz. Bunu yaptığınızda kabukların daha kolay soyulduğunu fark edeceksiniz.
- Soyduğumuz yumurtaları baharatlarla birlikte servis ediyoruz.
- Afiyet olsun.
SMOOTHIE KASESİ (BOWL) TARİFİ
Malzemeler:
- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 10-12 tane yaban mersini
- 6 tane çilek
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 yemek kaşığ ıchia tohumu
Üzeri için:
- 15 tane yaban mersini
- 1 küçük boy muz
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
- 5-6 adet çiğ badem
Yapılışı:
Blendera süzme yoğurdu alın.
Temizlediğiniz ve saplarını çıkardığınız çilekleri üzerine ekleyin.
Ardından üzerine yaban mersini, bal ve chia tohumu ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırın.
Bir kaseye aktardığınız karışımın üzerine muz, badem, chia tohumu, muz dilimleri ve yaban mersinleriyle süsleyin.
Sağlıklı kahvaltı tarifiniz servise hazır, afiyet olsun.
BEYAZ OMLET TARİFİ
Malzemeler:
- 6 yumurta beyazı
- 6 cherry domates (ikiye bölünmüş)
- 1 dal biberiye
- 1 çimdik tuz
- 1 çimdik karabiber
- 1/2 demet maydanoz (isteğe göre)
- 3 adet mantar
- 1 tatl kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Yağladığınız tavayı kızdırın. Ardından kızgın yağa isteğe göre ince ince dilimlediğiniz mantarı ilave edin.
- Mantarı soteledikten sonra ayırdığınız yumurta beyazlarını çatal yardımıyla karıştırın ve tavaya dökün.
- Ardından hazırladığınız cherry domates ve biberiyeleri tavaya ekleyin.
- Tuz, karabiber ekledikten sonra kapağını kapatın ve 5 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
- İsteğe göre üzerine ince ince kıyılan maydanozları ekleyebilirsiniz.
- Özellikle sporcular için protein kaynağı olacak tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun.
EN HIZLI SAĞLIKLI KAHVALTI ÖNERİSİ: DİYET YAPANLARI VAZGEÇİLMEZİ YOĞURTLU YULAF
Malzemeler:
- 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 tatlı kaşığı bal
- 3/4 su bardağı süt ya da yoğurt
- 1/2 çay kaşığı tarçın
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Üzeri için:
- 3 çiğ badem
- 4 ceviz içi
- yarım orta boy muz
- 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi rendesi
Yapılışı:
- Bir kaseye yulaf ekleyin. Üzerine süt ilave edin.
- Ardından tarçın ve bal ekleyin. Malzemeleri karıştırın.
- Ağzını kapatarak 1 gece dolapta bekletin.
- Sabah olduğunda muzu soyarak ince ince dilimleyin.
- Ceviz ve bademleri kırın.
- Dolapta beklettiğiniz yulafa muz ve hindistan cevizi rendesi ekleyin.
- Üzerine kırdığınız badem ve cevizleri ilave edin.
Sağlıklı kahvaltınız bu adımdan sonra hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.
HEM KOLAY HEM DOYURUCU KAHVALTI ÖNERİSİ: ŞEKERSİZ PANCAKE TARİFİ
Malzemeler:
Yapılışı:
- Kabuklarını soyduğumuz muzları püre haline getiriyoruz. ( Bu işlemi çatal yardımıyla ezerek yapabilirsiniz)
- Ardından farklı bir kasede yumurtaları kırarak çırpıyoruz, üzerine muzları ilave ediyoruz.
- Yapışmaz tavayı kızdırdıktan sonra kepçe yardımı ile karışımı tavaya döküyoruz.
- Arkalı önlü pişirdikten sonra tabağa alıyoruz.
- Aynı işleme harcımız bitene kadar devam ediyoruz.
- Pratik hazırlanışı ile vazgeçilmeziniz olacak bu pancake tarifi kahvaltı önerilerinde diyet içerikler arayanların keyifle tüketeceği bir lezzet olacak.
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