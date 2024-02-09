Hem lezzet hem de bir kültür durağı! 2018 yılında sosyal medya üzerinden bir araya gelip harekete geçtiler: ”Çerkes kültürünü daha geniş kitlelere aktaracağız"

Ana vatanlarından 160 yıl önce sürülen Çerkesler, kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Şirinevler'de açılan Kalpakchi Cafe&Store, bu kültürün örneklerinden birini sergilemeyi amaçlıyor.

2018 yılında sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup Çerkes, Kuzey Kafkasyalı halkların geçmişte kullandığı kalpak üretimi için harekete geçti. 2021’de Kalpakchi Cafe&Store adı ile Şirinevler’de hizmet vermeye başlayan oluşum, kalpağın ardından Çerkes kültüründeki diğer ürünleri de üretmeye başladı.

KAFKAS MUTFAĞI

Kalpalchi Cafe&Store sadece kültürel giysilerin yer aldığı bir mekan değil, aynı zamanda Kuzey Kafkasya mutfağının lezzetleri de yine orijinal tariflerine uygun olarak hazırlanıyor ve ziyaretçilerine sunuluyor.

KALPAKCHİ CAFE&STORE YENİKAPI’DA

Kalpalchi Cafe&Store sorumlusu İbrahim Başdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenecek olan etkinlikte stant açacaklarını belirterek, ”Çerkes kültürünü daha geniş kitlelere aktaracağız, Kafkas kültürel ürünleri ile etkinliğe renk katacağımızı düşünüyoruz” dedi.





