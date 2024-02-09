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  4. Hem lezzet hem de bir kültür durağı! 2018 yılında sosyal medya üzerinden bir araya gelip harekete geçtiler: ”Çerkes kültürünü daha geniş kitlelere aktaracağız"

Hem lezzet hem de bir kültür durağı! 2018 yılında sosyal medya üzerinden bir araya gelip harekete geçtiler: ”Çerkes kültürünü daha geniş kitlelere aktaracağız"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
09.02.2024 09:39 | Son Güncelleme:
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1864’te ana vatanlarından Osmanlı topraklarına sürgün edilen Çerkesler, 160 yıllık acıyı unutmazken, kültürlerini de yaşatarak kendilerinden sonraki nesillere aktarmayı sürdürüyor.

Ana vatanlarından 160 yıl önce sürülen Çerkesler, kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Şirinevler'de açılan Kalpakchi Cafe&Store, bu kültürün örneklerinden birini sergilemeyi amaçlıyor.

2018 yılında sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup Çerkes, Kuzey Kafkasyalı halkların geçmişte kullandığı kalpak üretimi için harekete geçti. 2021’de Kalpakchi Cafe&Store adı ile Şirinevler’de hizmet vermeye başlayan oluşum, kalpağın ardından Çerkes kültüründeki diğer ürünleri de üretmeye başladı.

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KAFKAS MUTFAĞI

Kalpalchi Cafe&Store sadece kültürel giysilerin yer aldığı bir mekan değil, aynı zamanda Kuzey Kafkasya mutfağının lezzetleri de yine orijinal tariflerine uygun olarak hazırlanıyor ve ziyaretçilerine sunuluyor.

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KALPAKCHİ CAFE&STORE YENİKAPI’DA

Kalpalchi Cafe&Store sorumlusu İbrahim Başdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenecek olan etkinlikte stant açacaklarını belirterek, ”Çerkes kültürünü daha geniş kitlelere aktaracağız, Kafkas kültürel ürünleri ile etkinliğe renk katacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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