Hem lezzetli hem sağlıklı: Zeytinyağlı barbunya

Zeytinyağlı yemekler arasında ilk beşe girecek kadar lezzetli olan barbunyayı bu akşam evinize konuk etmek ister misiniz? Lezzetine doyum olmayan barbunya diyet yapanların da en yakın dostu olacak.

MALZEMELER

Yarım kilo iç barbunya

3 adet pembe domates

Bir adet havuç

2 adet soğan

Sivri biber

Zeytinyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak soğanları yemeklik olarak doğrayın ve zeytinyağında kavurun.

Soğanın rengi dönünce küp şeklinde doğradığınız havuçları ve ince ince doğradığınız biberleri tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra kabuğu soyulmuş ve küp şeklinde doğradığınız domatesleri de tencereye alın.

Bir süre daha malzemeleri kavurduktan sonra son olarak barbunyaları ilave edin. 10 dakika kavurun ve ardından tuz ve sıcak su ekleyerek kısık ateşte barbunyalar yumuşayana kadar pişirin. Afiyet olsun...



