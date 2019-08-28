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Özel üretim! Bu kumaş hem sıcak hem soğuk!

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Amerika’da havaya göre değişiklik gösterip sıcakta ve soğukta giyeni koruyan özel kumaş üretildi.

Özel üretim! Bu kumaş hem sıcak hem soğuk!

ABD’li bilim insanlarının ürettiği özel bir kumaş, kişinin ne kadar sıcakladığı ve üşüdüğüne göre serinlemesini ya da ısınmasını sağlıyor.

Hava sıcak ve nemli olduğunda kumaş ısının dışarı çıkmasına izin veriyor, hava daha soğuk ve daha kuru olduğunda ise ısıyı içeri hapsediyor.

Maryland Üniversitesi’nden fizik uzmanı Profesör Min Ouyang ve ekibi, ürettikleri kumaşın spor giyim imalatında kullanılan diğer tüm materyaller gibi üretilebileceğini, boyanabileceğini ve yıkanabileceğini de kaydetti. Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

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abd sıcak soğuk serin kumaş

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