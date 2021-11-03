Hem şık hem de çok kullanışlı en iyi ankastre fırın tavsiyeleri

Mutfaklarda son zamanların trend ürünü ankastre fırın modeller de yer alıyor. Peki, ankastre fırın ne demek? Fırının gömme dolap gibi çıkıntı oluşmayacak şekilde dolabın içine yerleştirilmesi anlamına geliyor. Bu durumda akla şu soru gelebilir: Ankastre fırın ölçüleri standart mı? Küçük farklar olmakla birlikte ölçüler genel olarak standart tasarlanıyor. Bu yönüyle ankastre fırının kurulumu aslında oldukça basit bir işlem. Aldığınız ürünün kurulumu müşteri hizmetleri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak yine de ankastre fırın nasıl takılır, merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. İlk olarak ankastre fırın dolabın içine dikkatlice yerleştiriliyor. Daha sonra uygun yerlerden vidalanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Tüm ankastre fırın modellerine internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. Eviniz mis gibi ekmek koksun…



Ekmeğinizi evde kendiniz yapmayı denediniz mi? Bunun için bir ekmek makineniz olması gerekmiyor. Çünkü Franke Smart Linear Ankastre Fırın, özel ekmek pişirme fonksiyonu ile tam kıvamında ekmekler hazırlamanıza yardımcı oluyor. 8 farklı pişirme fonksiyonu bulunuyor. Dijital kumanda paneli üzerinden bu pişirme modlarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Fırının içinde 1’i derin olmak üzere toplamda iki tepsi ve iki ızgara ekipmanı var. Temizlik konusunu ise dert etmenize gerek yok. Hidrolitik temizleme fonksiyonu sayesinde deterjana gerek kalmadan su ile fırın temizliğine pratiklik katıyor.

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2. Aynı anda 3 farklı tarif…

Akşama misafirleriniz mi geliyor? Bosch Ankastre Fırın’ınız varsa çok şanslısınız. 3D Sıcak Hava Fonksiyonu sayesinde ısı 3 tepsiye eşit şekilde dağılıyor. Böylece farklı tariflerinizi aynı anda hazırlayabilirsiniz. Üstelik lezzetinden bir şey kaybetmeden. 66 litre hacme sahip bu fırın 8 farklı pişirme seçeneği sunuyor. Raylı tasarımdan oluşan teleskopik tepsi sistemi ise ergonomik bir kullanım sağlıyor. Böylece tepsiyi fırından çıkarmadan yemeğinizi kontrol edebilirsiniz. Pişirme gereçleri arasında 1 adet emaye tepsi, 1 adet üniversal tava ve 1 adet de kombi ızgara yer alıyor.

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3. Franke Ankastre Fırın’dan mutfağınıza klasik bir dokunuş…

Eski dönemleri hatırlatan klasik ürünlerden hoşlanır mısınız? Öyleyse sizin için harika bir önerimiz var. Rustik dizayn tasarımıyla ön plana çıkan Franke Ankastre Fırın ile mutfağınıza klasik bir dokunuş yapabilirsiniz. Estetik görünümüyle modern mutfaklar için de oldukça şık bir tercih olabilir. 8 farklı pişirme modu bulunan bu modelin kapağında 3 adet cam yer alıyor. Yani ısı dışarı çıkmadan fırın içinde muhafaza ediliyor. Böylece yemekler hem çok daha lezzetli oluyor hem de kısa sürede pişiyor. Ayrıca çalışma esnasında dışarıdan cama dokunulduğunda sıcaklığı hissettirmiyor. İç camı pratik bir şekilde çıkararak temizleyebilirsiniz. Dilerseniz analog saat ile pişirme sonu zamanlayıcı özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

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4. Luxell Ankastre Fırın ile enerji tasarrufu…

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Beyaz eşya satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de enerji tüketimi. Bu yönden tasarruf yapmak isterseniz A sınıfı ürünlere bakmalısınız. Luxell Ankastre Fırın’ı bu listeye alabilirsiniz. A sınıfı beyaz eşyalar arasında yer alan bu modelin enerji verimliliği açısından oldukça hesaplı olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol panelinde iki adet çevirmeli düğme yer alıyor. Ayrıca panelin orta kısmında dokunmatik dijital zamanlayıcı özelliği var. Ayarlanabilir termostat ve timer özelliği ile tariflerinizi tam kıvamında pişirebilirsiniz. Kapağında çift cam bulunan Luxell Ankastre Fırın 56 litre iç hacme sahip.

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5. Evde elektronik aletleri kurcalayan küçük çocuklarınız varsa…

Küçük çocuklar keşif dönemlerinde elektronik eşyaları kurcalamayı çok severler. Ancak bu durum bazen olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kilit sistemiyle çalışma esnasında elektronik ürünlerinizi koruyabilirsiniz. Profilo Ankastre Fırın ile çocuk emniyet tuşunu aktif hale getirerek, yemeklerinizi güvenli bir şekilde pişirebilirsiniz. 6 ısıtma fonksiyonuyla birlikte sıcak hava ve buhar kombi özelliği bulunuyor. 5 adet raftan biri teleskop tepsi mekanizmasına sahip. Kontrol panelinde çevirmeli düğme var. Dokunmatik yüzeyde ise dijital saat ekranı bulunuyor. Fırının iç yüzeyinde granit emaye malzeme kullanılmış. Arka paneli de kolay temizlenir yapısıyla zaman konusunda hız kazandırıyor.

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6. Yemekler için dakika tutmayı unutun…

Tüm yemek veya hamur işi mamullerinin ortalama pişme süresi bulunuyor. Kıvamını tutturmak için ise bu süreye uymak önemli bir ayrıntı. Vinola Momo Ankastre Fırın’ın en işlevsel özelliklerinden biri de pişirme süresi ayarı. Bu fonksiyonu kullanarak dakika tutma derdinden kurtulabilirsiniz. Ayrıca otomatik devre kesici alarm özelliğiyle güvenli bir kullanım imkanı veriyor. Siyah cam yüzeyi ile oldukça şık bir tasarıma sahip bu model 8 adet pişirme moduna sahip. Fırınla birlikte verilen 3 adet pişirme gerecini farklı tarifleriniz için kullanabilirsiniz.

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7. Teka kalitesiyle tanışın…

En iyi ankastre fırın tavsiyelerimiz arasında elbette ki Teka Ankastre Fırın da yer alıyor. Teka, bu alanda tanınan en ünlü markalardan biri. SurroundTemp, yani ısıyı eşit dağıtan özelliği sayesinde tüm tariflerinizde muhteşem lezzetleri yakalayabilirsiniz. Düşük sıcaklıkta pişirme olanağı sağlayan bu model SlowCook teknolojisi ile donatılmış. Üstelik yoğurt yapmak için oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. Yemeğinizi fırına yerleştirmeden önce ön ısıtma yapmanıza gerek yok. Çünkü otomatik ön ısıtma özelliği bulunuyor. Leziz yemeklerin yanı sıra temizlik konusunda da memnuniyet sağladığını hatırlatalım. Teka Ankastre Fırın, DualClean fonksiyonuyla kolayca temizleniyor.

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8. Arçelik Ankastre Fırın ile ızgara keyfini evinizde yaşayın…

Izgara denilince akla piknik alanlarında yapılan mangal gelir. Ancak duman derdi olmadan aynı keyfi evinizde de yaşayabilirsiniz. Arçelik Ankastre Fırın, elektrikli ızgara özelliği ile tadı damağınızda kalan ızgara yemekler yapmanızı sağlıyor. Hızlı ve lezzetli pişirme yönüyle bilinen bu ürün 6 farklı pişirme fonksiyonuna sahip. Kek, kurabiye veya pasta tariflerinizi yapmanız için bir adet pasta tepsisi bulunuyor. Ayrıca bir adet standart tepsi ve ızgara teli de var. Kapak kısmında yer alan camların tümü çıkarılabilir formda tasarlanmış. Böylece camları kolayca temizleyebilirsiniz.

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9. Sebze - meyve kurutma işini ona bırakın…

Siz de marketten aldığınız sebze ve meyveleri yıkadıktan sonra buzdolabına yerleştirenlerden misiniz? Fakat bu gıdaların çürümemesi için yıkama işleminden sonra kurutulması gerekiyor. Bunun için kurutucuya ihtiyacınız yok. Çünkü Vestel YS Ankastre Fırın, sebze-meyve kurutma programıyla bu görevi üstleniyor. Ayrıca ekmek ve yoğurt yapma programları ile de oldukça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Ekipman yönünden zengin olan bu modelde 4 adet tepsi bulunuyor. Üstelik kat kat pişirme teknolojisi ile aynı anda farklı yemekler yapabilirsiniz. 8 farklı pişirme fonksiyonuna sahip. Kontrol mekanizması ise tamamen dokunmatik yüzeyden oluşuyor.

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10. Vestfrost Ankastre Fırın ile lezzetli pizzalar…

Pizza yemeyi sevenlerden misiniz? O halde sizi Siemens Ankastre Fırın ile tanıştıralım. Dışarıda yapılan lezzetli pizzaların sırrı pişirme aşamasında saklı. Vestfrost Ankastre Fırın'da bulunan pizza fonksiyon özelliğiyle aradığınız lezzeti yakalayabilirsiniz. Multifonksiyon pişirme özellikli bu fırınla pizzanın yanı sıra ızgara ve börek gibi farklı tarifleri de deneyebilirsiniz. Ekipmanların içinde börek ve sığ tepsiyle birlikte ızgara teli de yer alıyor. Dijital zamanlayıcı fonksiyonunu kullanarak yemeğinizi yakmadan tam ayarında pişirebilirsiniz. Yemeklerde sergilediği başarılı performansı temizlik konusunda da gösteriyor. Buhar temizliği programıyla fırınınızı her kullanım sonrası kolayca temizleyebilirsiniz.

Vestfrost Ankastre Fırın’ı ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz bu sayfaya göz atabilirsiniz.

11. Parmak izlerine veda edin...

Fırın temizliğinin ardından parmak izleriyle karşılaşmaktan bıktınız mı? Durun hemen üzülmeyin. Size harika bir müjdemiz var. Hoover Hoat Ankastre Fırın, Antifingerprint paslanmaz çelik yüzeyi sayesinde parmak izi oluşumunu engelliyor. Böylece parmak izlerini temizleyerek vakit kaybetmek rafa kalkıyor. Daha bitmedi elbette, Hydro Easy Clean teknolojisine sahip bu ürün buhar gücüyle fırını tertemiz yapıyor. Tepsiye 300 ml su ekledikten sonra temizlik modunu aktif etmeniz yeterli. Elbette üstün performansıyla harika yemekler pişirebilirsiniz. 8 pişirme programı bulunuyor. 80 litre oldukça geniş bir hacme sahip. A sınıfı ürünlerden olan Hoover Ankastre Fırın, enerji tüketim konusunda bütçenize katkı sağlıyor.

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12. Miele Ankastre Fırın’da yok yok…

En iyi ankastre fırın markalarından biri olan Miele, teknoloji harikası özellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Saymakla bitmeyen yenilikle donatılan bu ürün Wi-Fi bağlantısı sayesinde diğer fırınlardan ayrılıyor. Miele@home uygulamasını kullanarak evinizde olmadığınız zamanlarda da fırınınız ile iletişime geçebilir, uzaktan çalıştırabilirsiniz. Manuel pişirme programlarına ek olarak 5 farklı yemek tarifi, otomatik programla sunuluyor. Yani herhangi bir ayar yapmadan hazır tarif programını kullanabilirsiniz. Nemi azaltan Crisp Function pişirme fonksiyonu ile çıtır çıtır patates kızartması yapabilirsiniz. TasteControl özeliği sayesinde pişirme süreci bittikten sonra fırın otomatik olarak soğutuluyor. Çalışma esnasında dış yüzey ise soğuk kalıyor. Böylece yanma riski ortadan kalkıyor. Ayrıca çocuk kilidi ve emniyetli kapanma mekanizması ile her an güvenli bir kullanım imkanı veriyor.

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13. Samsung Ankastre Fırın, şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir hava katıyor…

Fırın, ocak ve buzdolabı gibi ürünlere genel bir tabirle beyaz eşya deniliyor. Ancak son zamanlarda şıklığıyla göz dolduran farklı renklerde ankastre ürünler tasarlanıyor. Yani eski beyaz eşyalardan eser yok. Samsung Ankastre Fırın, siyah yüzeyi ile oldukça şık bir tasarıma sahip. Gömülebilir kontrol düğmeleri ise fırının daha minimal görünmesini sağlıyor. Bu fırında pişen yemeklerin lezzeti Fan Destekli Isı Yayım Sistemi’nden geliyor. Isıyı eşit olarak tüm yüzeye dağıtıyor. Böylece yemeklerin tamamı aynı derecede pişmiş oluyor. Pişirme fonksiyonu 6 adet programdan oluşuyor. Dilerseniz pişirme ve sonlandırma zamanlayıcı özelliğini kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Saat tipi, dokunmatik LED ekran olarak tasarlanmış.

Ürünü link üzerinden inceleyebilirsiniz.

14. Tam tadında et pişirmenin en kolay yolu…

Eti kıvamında pişirmek ustalık ister. Ancak Termikel Ankastre Fırın’a sahip olursanız şef olmanıza gerek yok. Çünkü meat probe, yani etin pişme sıcaklığını ölçen aparat sayesinde ızgara yemekleri ideal sıcaklıkta pişiyor. Ayrıca 10 hazır pişirme menüsü sayesinde farklı bir çok tarif deneyebilirsiniz. Thermic Flow özelliği tüm yemeklerinizde harika lezzetler yakalamanızı sağlıyor. Raf kademe sayısı 4 ve bu raflardan biri teleskopik ray sistemine sahip. Ekipman olarak bir tel ızgara ve iki adet pişirme tepsisi bulunuyor. Fırın içinde yer alan güçlü aydınlatma sistemiyle yemeklerinizi daha net görebilirsiniz.

Tutma kulbu cam olarak tasarlanan bu zarif ve şık ürün için buraya tıklayın.

15. Eşiniz Electrolux Ankastre Fırın’a bayılacak…

Eşinize hediye almayı mı düşünüyorsunuz? Mutfağın olmazsa olmaz eşyalarından biri olan ankastre fırın almaya ne dersiniz? SurroundCook pişirme teknolojisi sayesinde aynı anda muhteşem lezzetler pişiren bu fırını eşinizin seveceğinden eminiz. 8 farklı pişirme fonksiyonu ile etli yemeklerden hamur işlerine kadar yüzlerce farklı tarif deneyebilirsiniz. Pişirme işlemi başladığında fırının soğutma fanı devreye girer ve dış yüzeyi soğutarak güvenli kullanım sağlar. Elektronik fonksiyon özellikleri arasında zaman ayarı, program sonu ve akustik sinyal gibi pişirmeyi kolaylaştıran seçenekler bulunuyor. Peki, "Temizliği kolay mı?" derseniz, katalitik sistem sayesinde fırında yağ ve kir oluşumu önleniyor. Fırın 250 dereceye ulaştığında bu sistem devreye giriyor.

Ürünü bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

16. Hesaplı bir ankastre fırın arayanları buraya alalım…

Ekonomik fiyatıyla ön plana çıkan en iyi ankastre fırın önerilerinden biri olan Conti Ankastre Fırın ile tanışmaya hazır olun. Fiyatına göre oldukça başarılı bir performans sergileyen bu modelden memnun kalacağınıza eminiz. Fırın içi aydınlatma lambasıyla pişirdiğiniz yemekleri dışarıdan kontrol edebilirsiniz. 3 adet pişirme programı bulunan Conti Ankastre Fırın, 70 litre geniş iç hacme sahip. Kontrol paneli iki adet çevirmeli düğmeden oluşuyor. Dilediğiniz programı kolayca seçerek misafirlerinize harika lezzetler hazırlayabilirsiniz. Kapak kısmında bulunan iç camı pratik bir şekilde çıkarabilir ve bu sayede fırını zahmetsiz bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Hem hesaplı hem de kaliteli bir ankastre fırın modeli olan bu ürüne buradan sahip olabilirsiniz.

17. Yemek pişirmenin ötesinde...



Fırını genel olarak yemek ve hamur işi gibi gıdaları pişirmek için kullanıyoruz. Ancak şimdi size farklı bir teknolojiden bahsetmek istiyoruz. Beko Hg Ankastre Fırın, pişirme işleminden farklı olarak dezenfeksiyon özelliğine sahip. Otomatik dezenfeksiyon programı ile ambalajlı paketleri; bebeğinizin biberon, emzik gibi malzemelerini veya ekmek, pasta gibi gıdaların yüzeyini sıcaklık ve buhar gücü ile dezenfekte edebilirsiniz. Virüs ve bakterileri yok etme noktasında %99,99 oranında oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Bu özelliğin dışında elbette ki pişirme konusunda da maharetli olduğunu söyleyebiliriz. SteamAid Buhar Teknolojisi ile poğaçalarınız hiç olmadığı kadar yumuşak, et yemekleriniz ise çok daha lezzetli olacak. 8 pişirme fonksiyonu bulunan bu model aynı zamanda çok şık bir yüzeye sahip.

Ürün detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

