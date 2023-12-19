Hem Sparta Prag'da hem Galatasaray'da forma giydi! İki takımın eşleşmesi sonrası, yorumu şaşırttı: Karşılaştırılamazlar bile!

2013 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Sparta Prag'a transfer olan ve aktif futbolculuk kariyerini burada noktalayan Çek oyuncu Tomas Ujfalusi, Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşmesi sonrası dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"Sparta fırtınalı bir ortamla karşı karşıya. Türk kulübünün taraftarları dünyanın en gürültülü taraftarları arasında yer alıyor" diyen Çek stoper "Gerçekten zorlu bir rakip. Galatasaray bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdi. Büyük rakiplerle nasıl oynanacağını biliyor. İkinci yılda Türkiye liginde üst sırada Geçen sene şampiyonluğu kazandılar, bu sefer Fenerbahce ile aynı puandalar." dedi.

"S. PRAG'IN YÜZDE YÜZ ŞANSI VAR"

"Sparta Prag'ın yüzde yüz şansı var" diyen Ujfalusi "Sparta, çok güçlü bir rakip olan Betis karşısında mükemmel maçlar çıkardı. Ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Galatasaray hücumda güçlü. Mauro Icardi, iki şans yakalayan ve her ikisini de dönüştürebilen bir golcü. Keskin nişancı. Ayrıca güçlü destekleri var. Savunmada hiç de yaşlı değiller." şeklinde konuştu.

"KARŞILAŞTIRILAMAZLAR"

Son olarak "Galatasaray'ın mali olanaklarının çok daha fazla olduğunu söyleyen Ujfalusi, "İki takımın olanakları karşılaştırılamaz bile. Oyunculara daha fazla yatırım yapabiliyor. Sparta'nın en iyi oyuncularından tamamen farklı maaş alıyorlar. Ama genç Vitík'i gerçekten seviyorum ve onun Galatasaray'a karşı başarılı olacağına inanıyorum." dedi.





