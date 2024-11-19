Hem yakın dostunu hem babasını kaybetti! Zor günleri sahnede geçiriyor... Gülşen şarkıya devam edemedi

Cesur sahne şovları, iddialı kostümleri ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Gülşen zor günler geçiriyor. 28 Kasım'da babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurlayan Gülşen o günden bu yana sahnelerine ara vermişti.

Günler sonra sahneye geri dönen Gülşen Harbiye'de sevenleri ile buluştu. Eylül ayında da yakın dostu Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen üst üste verdiği kayıplara karşı koyamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

ŞARKIYA DEVAM BİLE EDEMEDİ...

Metin Arolat’ı sahnede anan Gülşen görüntülerinin barkovizyondan yayınlandığı anlarda unutulmaz şarkıcının “Yine Bir Başıma” şarkısını seslendirdi. Gülşen bu esnada şarkıya bile devam edemedi.

YORUM YAĞDI

Gülşen'in konserinde yaşadığı bu zor anlar kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin bu anlarına sosyal medyada; 'üst üste kayıplar çok zor', 'Allah yardımcısı olsun' gibi yorumlar yapıldı.