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Hem yakın dostunu hem babasını kaybetti! Zor günleri sahnede geçiriyor... Gülşen şarkıya devam edemedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.11.2024 08:29
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Cesur sahne kostümleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve iddialı dansları ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen kısa bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Harbiye'de sevdikleri ile buluşan Gülşen yakın dostu Metin Arolat'ı ve babasının kaybından dolayı sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü isim şarkıya devam bile edemedi...

Hem yakın dostunu hem babasını kaybetti! Zor günleri sahnede geçiriyor... Gülşen şarkıya devam edemedi

Cesur sahne şovları, iddialı kostümleri ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Gülşen zor günler geçiriyor. 28 Kasım'da babası Arslan Bayraktar'ı son yolculuğuna uğurlayan Gülşen o günden bu yana sahnelerine ara vermişti.

Günler sonra sahneye geri dönen Gülşen Harbiye'de sevenleri ile buluştu. Eylül ayında da yakın dostu Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen üst üste verdiği kayıplara karşı koyamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

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ŞARKIYA DEVAM BİLE EDEMEDİ...

Metin Arolat’ı sahnede anan Gülşen görüntülerinin barkovizyondan yayınlandığı anlarda unutulmaz şarkıcının “Yine Bir Başıma” şarkısını seslendirdi. Gülşen bu esnada şarkıya bile devam edemedi.

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YORUM YAĞDI

Gülşen'in konserinde yaşadığı bu zor anlar kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin bu anlarına sosyal medyada; 'üst üste kayıplar çok zor', 'Allah yardımcısı olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Gülşen
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