Hemoroidden karpuz ve şeftali ile korunun

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkul, "Hemoroidal hastalıklar, halk arasında basur veya mayasıl hastalığı olarak bilinir. Kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun ve makatın çevresindeki toplar damarların bozukluğundan oluşur. Dolayısıyla hastalar bize en çok makattan kanama ve ağrı şikayeti ile başvururlar. İlk belirti makatta kaşıntı ve rahatsızlık hissi de olabilir. Bu semptomlar hemoroidal damarların anormal genişlemesiyle ortaya çıkar. Makat çevresindeki toplar damarlar adeta balonlaşır. Bu balonlaşma alanına kan pıhtısı çökerse ‘tromboze hemoroid’ dediğimiz bir komplikasyon oluşur. Hastaya verdiği ağrı çok şiddetlidir. Hasta kalçasının üzerine oturamaz. Ağrıdan uyuyamaz mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurur. Eğer hemoroidal damarlardaki genişleme, iç hemoroidlerde ise hasta o zaman karşımıza makattan kanama ile gelir. Bazen bu kanama o kadar önemli olur ki hastanın kan değerlerini düşürür" dedi.

4 EVREDEN İKİSİNDE CERRAHİ ŞART

Hemoroidal hastalıkların 4 evresi olduğunu belirten Dr. Özkul, "Hemoroidal hastalıkların 4 evresi vardır. Birinci evrede hastada sadece makatta rahatsızlık hissi ve kaşıntı oluşur. İkinci evrede ancak doktor muayenesiyle tespit edilebilecek kadar az hemoroidal damarlarda genişleme vardır. Bu iki evrede hastalara koruyucu ve önleyici önerilerde bulunulur. Hastalara ilaç tedavisi yararlı ve yeterlidir. Üçüncü evre hemoroidlerde asıl problem, şişen memelerin ıkınma ile ele gelmesi, kanama ve ağrı yapmasıdır. Bu safhaya gelmiş hastalıkta artık ilaç tedavisi yeterli olamaz. Hastalara bazı cerrahi yöntemler uygulamak gerekir. Evre 4 ise artık hemoroid memelerinin makattan kendiliğinden dışarı çıkması ve elle bile içeri itilememesi şeklindeki durumdur. Bu evredeki hastaların cerrahi tedaviden başka şansı yoktur" diye konuştu.

BAĞIRSAKLARA ALIŞKANLIK KAZANDIRILMALI

Dr. Özkul, "Bu öneriler kişilerin hiç hemoroidal hastalığa yakalanmamaları veya mevcut hastalıklarının evrelerinin ilerlememesi için gereklidir. Hastalara düzenli bağırsak alışkanlığı kazandırılması; yani hastaların günlük olarak yaklaşık aynı saatlerde dışkılama yapması önemlidir. Bağırsaklarımız kolay alışkanlık kazanan organlarımızdır. Hastaların dışkılama hissi geldiğinde hemen bekletmeden tuvalete gitmeleri önerilir. Çünkü bekletmekle gaitanın su kısmı bağırsaklar tarafından geri emilir. Sonuçta dışkı daha sert hale gelir. Bu da kabızlık ve ıkınma ile dışkılamaya yol açar. Aşırı ıkınarak dışkılamak hemoroidal hastalıklara yol açar. Mevcut hastalığın da evresini arttırır. Hastaların diyetinin düzenlenmesi; bunun için bağırsaklarda ve dışkılamada irritasyona neden olan aşırı acılı yemekler, kolalı içeceklerden uzak durmak lifli gıdaların sebze yemeklerinin oranının arttırılması gerekir" dedi.