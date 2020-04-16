MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hemşirelerin dizisi başlıyor! Nurse dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hemşirelerin dizisi başlıyor! Nurse dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2020 00:50 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü kanal, beş hemşirenin hikayesini konu alan Nurses dizisini ilk sezonuyla 17 Nisan’dan itibaren her cuma 20.30’da ekranlarına taşıyor. İşte Nurses dizisinden detaylar!

Hemşirelerin dizisi başlıyor! Nurse dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak?

Beş hemşirenin hikayesini konu alan Nurses, ilk sezonuyla 17 Nisan’dan itibaren her cuma 20.30’da FOXLIFE ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Görevlerine yeni atanan beş yeni hemşirenin hastanede yaşadığı olayları ve hastaların hayatlarını kurtarmaya çalışırken kendi kişisel sorunlarıyla nasıl başa çıkacaklarını konu alan Nurses’in ilk bölümünde genç ve yeni hemşireler, Totonto St. Mary Hastanesinde ön saflarda çalışarak kendilerini hayat kurtarmaya adıyor.

Hollywood’un prestijli yapımları ve ünlü yüzlerini bir araya getiren FOXLIFE; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Öğretmen yeni bölüm ne zaman?Öğretmen yeni bölüm ne zaman?
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hemşireler, nurses dizisi,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok veda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok veda!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Show TV'den Çukur dizisi kararı!

Show TV'den Çukur dizisi kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medcezir hangi kanalda yayınlanacak? Medcezir hangi gün, ne zaman başlıyor?

Sevilen dizi yıllar sonra geri dönüyor!

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

Kuruluş Osman neden yok?

Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fox TV 15 Nisan Çarşamba yayın akışı

Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal hangi ülkede ne zaman çekildi? Dangal ne demek?

Sinemaseverler ekran başına! Dangal hangi kanalda?

Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncu kadrosu! Hızlı ve Öfkeli 7 filmi nerede ve hangi yıl çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 7 hangi kanalda yayınlanacak?

Ferhunde Hanımlar ne zaman çekildi? Ferhunde Hanımlar nasıl izlenir?

Ferhunde Hanımlar ile nostalji kuşağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.