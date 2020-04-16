Hemşirelerin dizisi başlıyor! Nurse dizisi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak?

Beş hemşirenin hikayesini konu alan Nurses, ilk sezonuyla 17 Nisan’dan itibaren her cuma 20.30’da FOXLIFE ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Görevlerine yeni atanan beş yeni hemşirenin hastanede yaşadığı olayları ve hastaların hayatlarını kurtarmaya çalışırken kendi kişisel sorunlarıyla nasıl başa çıkacaklarını konu alan Nurses’in ilk bölümünde genç ve yeni hemşireler, Totonto St. Mary Hastanesinde ön saflarda çalışarak kendilerini hayat kurtarmaya adıyor.

Hollywood’un prestijli yapımları ve ünlü yüzlerini bir araya getiren FOXLIFE; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.

