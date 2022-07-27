Hemşirelik taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Hemşirelik taban puanları, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü internette araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls



