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Henrikh Mkhitaryan UEFA Avrupa Ligi finali için Bakü'ye götürülmeyecek!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 21.05.2019 16:55 | Son Güncelleme

Arsenal, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın güvenlik nedeniyle Bakü'de 29 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline götürülmeyeceğini açıkladı.

Henrikh Mkhitaryan UEFA Avrupa Ligi finali için Bakü'ye götürülmeyecek!

UEFA Avrupa Ligi finalinde 29 Mayıs'ta Bakü'de Chelsea ile karşılaşacak Arsenal'den Mkhitaryan açıklaması geldi. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi.

Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtildi.

Arsenal, UEFA'ya konuyla ilgili derin endişeler taşınan bir yazı gönderildiğini duyurarak, "Mkhitaryan, finale giden yolda takımın kilit isimlerinden biri oldu. Bizim için büyük bir kayıp olacak. Bir oyuncunun bu nedenlerden dolayı yaşamında nadir ulaşabileceği büyük bir Avrupa finalinde oynamayacak olmasından dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

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Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde finale kaldıktan sonra Ermeni yıldızın Bakü'deki final için ölüm tehditleri aldığını duyurmuştu.

Arsenal'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"UEFA'dan Henrikh Mkhitaryan'ın ve Bakü'ye seyahat edebilmesi ve Avrupa Ligi final maçında forma giyebilmesi için garanti istiyoruz. Arsenal, Mkhitaryan'ı bu maçta oynamak istemektedir.

Kabul edilebilir garantiler UEFA tarafından henüz verilmemiştir. Umarız, UEFA gerekli desteği verir. Finalin oynanacağı yer ile ilgili derin endişelerimiz vardır. Oyuncumuz, politik nedenlerden ötürü burada sakatlanabilir veya öldürülebilir.

Bir Ermeni futbolcunun, Azerbaycan'daki finalde oynama olasılığı düşük olsa da bu durum düşünülerek bir karar alınmalıydı. Bunu öngörememek absürtü ve şimdi bunu destekler bir konuma düştünüz.

Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Ancak, güvenlik endişeleri galip gelecek ve Arsenal, sezonun en önemli maçında yıldız bir oyuncusundan faydalanamayacak."

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