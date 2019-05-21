Henrikh Mkhitaryan UEFA Avrupa Ligi finali için Bakü'ye götürülmeyecek!

Arsenal, UEFA'ya konuyla ilgili derin endişeler taşınan bir yazı gönderildiğini duyurarak, "Mkhitaryan, finale giden yolda takımın kilit isimlerinden biri oldu. Bizim için büyük bir kayıp olacak. Bir oyuncunun bu nedenlerden dolayı yaşamında nadir ulaşabileceği büyük bir Avrupa finalinde oynamayacak olmasından dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde finale kaldıktan sonra Ermeni yıldızın Bakü'deki final için ölüm tehditleri aldığını duyurmuştu.

Arsenal'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"UEFA'dan Henrikh Mkhitaryan'ın ve Bakü'ye seyahat edebilmesi ve Avrupa Ligi final maçında forma giyebilmesi için garanti istiyoruz. Arsenal, Mkhitaryan'ı bu maçta oynamak istemektedir.

Kabul edilebilir garantiler UEFA tarafından henüz verilmemiştir. Umarız, UEFA gerekli desteği verir. Finalin oynanacağı yer ile ilgili derin endişelerimiz vardır. Oyuncumuz, politik nedenlerden ötürü burada sakatlanabilir veya öldürülebilir.

Bir Ermeni futbolcunun, Azerbaycan'daki finalde oynama olasılığı düşük olsa da bu durum düşünülerek bir karar alınmalıydı. Bunu öngörememek absürtü ve şimdi bunu destekler bir konuma düştünüz.

Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Ancak, güvenlik endişeleri galip gelecek ve Arsenal, sezonun en önemli maçında yıldız bir oyuncusundan faydalanamayacak."

