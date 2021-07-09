Henry Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen Henry Onyekuru, Monaco ile yapılan satın alma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine Galatasaray'a veda etti. 4.3 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Monaco'yla temasa geçen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın görüşmelerinin olumlu geçtiği iddia edildi.

Oyuncunun menajeri William D'Avila'nın da teyit ettiği bu görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'nin, Onyekuru'nun tapusunu almaya çok yakın olduğu bildirildi. Onyekuru'nun hafta sonuna kadar Fenerbahçe ile masaya oturup, sözleşme imzalaması bekleniyor.

24 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 55 maçta 20 gol ve 11 asistle oynamıştı. Nijeryalı, sosyal medyadan da Galatasaray'a teşekkür etti.

(AKŞAM)



