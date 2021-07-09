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Henry Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

09.07.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco'yla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'nun menajeri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la temasa geçti. Ancak ibre Fenerbahçe'den yana.

Henry Onyekuru Fenerbahçe ile anlaşıyor

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen Henry Onyekuru, Monaco ile yapılan satın alma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine Galatasaray'a veda etti. 4.3 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Monaco'yla temasa geçen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın görüşmelerinin olumlu geçtiği iddia edildi.

Oyuncunun menajeri William D'Avila'nın da teyit ettiği bu görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'nin, Onyekuru'nun tapusunu almaya çok yakın olduğu bildirildi. Onyekuru'nun hafta sonuna kadar Fenerbahçe ile masaya oturup, sözleşme imzalaması bekleniyor.

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24 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 55 maçta 20 gol ve 11 asistle oynamıştı. Nijeryalı, sosyal medyadan da Galatasaray'a teşekkür etti.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
galatasarayın çöpluuklerınden beslenıyoruz neden başka topcu mu yok
fb liyim ama gelende alanda adam değilmiş derim…
taş yerinde ağırdır yeğen, yaz bunu bir yere..

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