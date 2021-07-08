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Henry Onyekuru, Galatasaray'a veda etti!

08.07.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce üç dönem kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve yeniden Monaco'dan transferi gündemde olan Henry Onyekuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

Henry Onyekuru, Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray 'ın yeni sezon öncesi Monaco'dan kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Henry Onyekuru, sosyal medya üzerinden sarı kırmızılı takıma veda etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Onyekuru, her şey için teşekkürlerini ileterek Galatasaray'a bol şanslar diledi.

İlk olarak 2018-19 sezonunda Everton'dan Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, 2019'da Fransız ekibi Monaco'ya transfer olduktan sonra da 2019-20 ve 2020-21 sezonlarının ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 14 maçta süre alan Nijeryalı oyuncu, 5 gollük katkı sağlamayı başarmıştı. Everton'dan kiralanan ve Galatasaray'da ilk dönemini geçirdiği 2018-19'da ise ligde 31 maça çıkarken 14 gol, 3 asist ile şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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