Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Bugün:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Beşirli)

Yarın:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Antalyaspor (Köyceğiz)

15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler)

17.00 Beşiktaş-Hatayspor (Süleyman Seba)

- Kadınlar Süper Lig

17 Ekim Pazar:

13.00 Üsküdar Belediyespor-Araç Belediyespor (Çamlıca)

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyesor-Görele Belediyespor (Celal Atik)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Antalya Anadolu- Anadolu Üniversitesi (Göynük Atatürk)



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