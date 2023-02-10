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Hentbol Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi için umutlu bekleyiş sürüyor

10.02.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde, ailesinden üç kişi ile Antakya’da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesine henüz ulaşılamadı.

Hentbol Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi için umutlu bekleyiş sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu’nun bulunduğu, Antakya İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi Rönesans Rezidans’taki enkazda çalışmalar devam ediyor.

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Deprem bölgesine giden ve Antakya’daki enkazda yetkililerle görüşen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Depremin ilk saatlerinden bu yana A Milli Takım Kaptanımız Cemal Kütahya ve ailesine ulaşılabilmesi için yetkililer ile görüşüyoruz. Burada deprem enkazında şartlar çok zor. Halen aileden umutlu bir haber almak için bekliyoruz" dedi.

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