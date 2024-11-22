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Hentbol nasıl oynanır? Hentbol kaç kişiyle oynanır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
19.11.2024 11:53
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Hentbol, 1848'li senelerde Holger Nielsen tarafından temelleri atılan bir disiplindir. 1915'lerdeyse Max Heiser'ın gerçek yapısını belirlediği spor dalı, günümüzde farklı kategorilere ayrılarak oynanır. Bu kapsamda hentbolun saha, plaj ve tekerlekli sandalye gibi çeşitleri mevcuttur. 40x20 metrelik dikdörtgen sahada gerçekleştirilen karşılaşmaların devre arası 10 dakikadır. Oyunun temel kuralları incelendiğinde ise hentbolun hız, çeviklik, dayanıklılık ve takım iletişimi gerektirdiği anlaşılır.

Hentbol nasıl oynanır? Hentbol kaç kişiyle oynanır?

1848'li yıllarda ortaya çıkan hentbol sporu ilk olarak futbol sahalarındaki çim alan üzerinde oynanmıştır. Bu disiplinin temel kurallarının şekillendiği dönemse 1915'lere denk gelir. Zaman içerisinde saha, plaj, tekerlekli sandalye hentbolu gibi sınıflara ayrılan spor dalı; güçlü bir takım iletişimi ve stratejik hamle yeteneği gerektirir. 7 kişilik takımlarla oynanan hentbol karşılaşmalarında kullanılan topun sentetik ve kaygan yapıda olduğu görülür. Devre arasının 10 dakika olarak açıklandığı maçların toplam sürelerinin ise oyuncuların yaş aralığı çerçevesinde belirlenmesi söz konusudur.

Hentbol nedir?

Hentbolun tarihçesi, 1848'li yıllarda Danimarkalı beden öğretmeni olan Holger Nielsen'ın Ortrup'taki okulunda oynattığı spor dalına dayanır. Belirtilen dönemde "handball spiel" olarak adlandırılan disiplin, 1915'lerdeyse Berlin'de görev alan spor okulu müdürü Max Heiser tarafından geliştirilmiştir. Böylece hentbolun gerçek yapısı ve kuralları üzerine temel sınırlar çizilmiştir.

İlk ortaya çıktığında 11 kişilik takımlarla futbol sahalarında oynanan hentbolun 1950'li yıllarda popülerleştiği bilinir. Bu dönemde çim üzerinde oynanırken bir salon sporuna dönüştüğü görülen disiplinin zaman içerisinde farklı türleri bulunmuştur. Bunlar arasında saha, plaj ve tekerlekli sandalye hentbolu gibi kategoriler yer alır.

Günümüzde 7 kişiden oluşan iki takımla oynanan hentbolun oyun süresi yaş grubuna göre değişkenlik gösterir. Ancak "Hentbol kaç kişiyle oynanır?" sorusu, "ilgili disiplinin karşılaşmalarında her takımda kaleci dahil olmak üzere 7 oyuncu bulunur" şeklinde yanıtlanmalıdır.

Saha hentbolunda 40x20 metreden oluşan dikdörtgen saha kullanılır. İncelenen spor dalının karşılaşmaları 2 devreden oluşurken mola süresiyse 10 dakikadır.

Hentbol nasıl oynanır?

Hız, esneklik, kuvvet ve dayanıklılık gerektiren hentbol; güçlü takım iletişiminin temel alındığı bir spor dalıdır. İlgili disiplinin cinsiyet ayrımı olmadan kadın ve erkek oyuncuların eşit bir şekilde dağılım gösterdiği 7 kişiden oluşan oyuncularla oynandığı bilinir. Karşılaşmaların adil ve stratejik olmasını sağlayan hentbol oyun kurallarıysa şu şekilde sıralanmalıdır:

  • Takımlarda bir kaleci ve 5 saha oyuncusu yer alır.
  • Karşılaşmalarda kullanılan topun dışı kaygan ve sentetik yapıda olur.
  • Maçlarda kullanılan topun en fazla 3 saniye elde tutulması uygun görülür.
  • Hentbol karşılaşmalarında faul yapan oyuncunun 2 dakika boyunca oyun dışı edilmesi gerekir.
  • Takımdaki oyunculardan biri faul yaptığından ötürü oyun dışı edilirse karşılaşmaya yedek oyuncu sokulması mümkün değildir.
  • Hava atışıyla başlayan oyunda savunma oyuncuları diğer oyuncularla yalnızca belirli bir ölçüde temasa geçebilir.
  • İki hakemle yönetilen hentbol karşılaşmalarında devre arası 10 dakikadır.
  • Kalecilerin ellerini ve ayaklarını kullanabildiği oyun karşılaşmalarında penaltı atışları 7 metre mesafeden yapılır.
  • Oyunda alttan pas, aldatma, alçak temel, dayanma adımlı gibi atış teknikleri kullanılabilir.

Hentbol kaç dk sürer?

Hentbol maçları iki ayrı devreden oluşurken oyun süresinin yaşa göre belirlendiği bilinir. 16 yaş üzeri oyunculardan oluşan karşılaşmalar için bu süre 30'ar dakikalık iki devre olarak açıklanır. Dolayısıyla belirtilen yaş grubunun maçları devre arası da dahil olmak üzere toplamda 70 dakikadır.

Hentbol maçlarındaki takım oyuncuları 12-16 yaş arasındaysa bir devrenin süresi 25 dakikadır. Bu kapsamda ilgili yaş grubunu içeren karşılaşmalar toplamda 60 dakika sürer. 8-12 yaş aralığındaki oyuncuların katıldığı karşılaşmalardaysa 20'şer dakikalık 2 devre oynanır. Dolayısıyla söz edilen yaş grubundaki oyuncularla gerçekleştirilen maçların toplam süresi devre arası dahil 50 dakikadır.

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